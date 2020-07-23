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外交部：泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯來台免簽續辦1年

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▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳家祥／台北報導

為持續推動「新南向政策」，外交部5月時邀集相關機關召開跨部會會議，研商調整對「新南向政策」目標國以及俄羅斯的簽證待遇，最終做成決議，自8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施1年，至明年7月31日止。另外，「觀宏專案」則續辦1年，至明年12月31日止。

外交部指出，泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施實施以來，各該國來台人數維持穩定成長。據內政部移民署統計，2019年泰、汶、菲、俄等4國國民以免簽證來台人數成長率分別為34.49%、41.32%、100.37%及407.55%，顯示相關政策確實有助吸引國際旅客。

外交部表示，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安。外交部也將持續進洽上述國家政府提升對我國人簽證待遇，以增進國人旅外便利。

但為配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，外交部指出，上述新南向國家及俄羅斯的簽證措施，為既有簽證待遇的延長及執行面調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊。

至於是否放寬外籍人士來台觀光旅遊？外交部說，仍需由指揮中心評估全球疫情狀況後檢討及調整。

外交部還調整「有條件式免簽」適用規定，自本年8月1日起，持日本／韓國簽證申請「有條件式免簽」者，須另檢附入境日本／韓國的紀錄。

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