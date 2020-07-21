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「我早有犧牲的決志」　羅智強再喊：外交部不公布電文就是默認

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▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨革實院長羅智強等人20日指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清可涉及力用國營事業赴印尼，私下會晤高層圖私利，但遭外交部及兩人反駁，並揚言提告。對此，羅智強21日下午在臉書表示，外交部不敢公布電文，也不證實真偽，不就是默認此事為真。

羅智強、國民黨革實院副院長游淑惠及國民黨文傳會主委王育敏20日召開記者會，拿出2017年駐印尼代表處的電報，指控蘇嘉全、蘇震清可能涉及私會印尼高層圖個人私利。不過，外交部指出他們倆人未有2017年出訪印尼的紀錄，且該份電報日期有誤；而蘇嘉全、蘇震清則已委託律師提告。

「我不意外外交部不敢公布公文，畢竟誰人不曉民進黨清算追殺的能力
在今天的公務部門，寒蟬效應早就形成」。羅智強表示，「不證實真偽」不就是默認？有媒體已掌握「電文為真，日期誤繕」的消息，外交部的「不證實」，不就是「證實」媒體說的「電文為真」。

羅智強強調，「更何況，這封電文已經解密」，透明公開是政府的義務，不是政府想怎樣就怎樣的權力。他說，「我也不想再為難外交部」，有人願意當深喉嚨揭發此電文，「在民進黨全面執政、全面霸道的今天」，這樣的勇氣已十分不易。

羅智強表示，蘇嘉全既已提告，那就法庭見，他沒辦法要外交部交出電文，那就請法院去要。

而羅智強對於有朋友提醒，外交部不公布是不是在打拖字訣，藉由司法程序拖延時間，使權勢者有機會湮滅、篡改電文？他回應，希望不會，但若真的發生，那他也已有坐黑牢的心理準備，「在這一黨獨大，隻手遮天的時代，既決定挺身而出，我早有犠牲一切的決志」。

▼羅智強21日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▼羅智強21日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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