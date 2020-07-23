美國報復是因「中國阻止美外交官回中國」？　胡錫進：完全是虛假消息！

▲美國要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國破天荒要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉，中國外交部也揚言會採取必要手段反制，令美中緊張關係急速升溫。網路流傳一種說法稱，美國此舉是大量美國外交官需要回到中國而因疫情原因遭到中方拒絕，因而採取了關閉中國駐休士頓總領館的報復措施。但大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進駁斥，「這完全是虛假消息，是有人在帶節奏，給美方的瘋狂行為找理由，把罪過推到中方頭上。」

胡錫進引述權威消息人士指出，中國沒有阻止美國外交官正常返回中國，對他們如何回到駐中國使領館工作，雙方有協議，而且在順利執行；美國駐中國各使領館都處於美方根據疫情形勢希望保持的狀態，包括美國駐武漢總領館，中國未對它們的運轉設置任何障礙。

他進一步怒斥，美方關閉中國駐休士頓總領館根本沒有拿得上檯面的正當理由，美國國務院剛剛發佈消息說，這樣做是為了保護美國的智慧財產權和美國人的私人資訊，「這種驢唇不對馬嘴的說法唯一表現的就是華盛頓的無恥。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

最後，胡錫進強調，「相信無論中國政府將如何回應，這個國家的人民都將給予堅決支持。」

此前，中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上證實，美國限時要求中國關閉休士頓總領事館。汪文斌批評這是美方單方面發起的「政治挑釁」，並敦促美方立刻恢復錯誤決定，否則中方必將作出「正當和必要反應」。

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