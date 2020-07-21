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無懼蘇嘉全喊告！　游淑慧再質疑「綠色浩劫」：拚誰的新南向？

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▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨革命實踐研究院副院長、台北市議員游淑慧。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利，結果遭對方喊告。對此，游淑慧21日回擊，立委跟人力仲介業者一起私下出訪，「拚的是誰的新南向？」

面對蘇嘉全揚言提告，游淑慧21日於臉書上表示，請問「是人力仲介公司需要黨政高層和國營企業的影響力和資源？還是堂堂的國會外交，因外館無能，只能靠人力仲介公司安排參訪？」

游淑慧酸說，一個立委說自己在國會外交，一個業者說自己在幫助政府，「真的太感人了。」但立委加上人力仲介業者一起私下出訪，「拚的是誰的新南向？把外館和經濟部當塑膠？」內行人別說這種外行話，立委委員也是公職人員，公職人員由業者安排、和業者私遊，是那門子的為國家做事？

游淑慧提到，台糖、中油、台鹽跟印尼的合作與往來已經十幾年了，為什麼這次需要人力仲介公司來安排考察？國會議長和執政黨立委，讓業者安排出訪行程，就是變相背書業者在印尼的代表性。

最後，游淑慧說，民進黨執政後，台灣的外勞移工人口增加了約9萬4000人，其中印尼移工佔3萬1000人，一國即佔30％，人力仲介市場相當龐大。移工來台後，每個月還要付給仲介公司費用，光是目前71萬多的移工，每個月仲介業者就能淨收10億服務費， 1年就是120億，且還不含仲介費，「綠色浩劫，為所欲為！」

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