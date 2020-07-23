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美起訴2中國駭客　陸：中國政府是網路安全的堅定維護者

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▲▼網路安全,資訊安全,駭客。（圖／記者張一中攝 ）

▲美國司法部近日起訴2名駭客。（示意圖／記者張一中攝 ）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國司法部21日以間諜罪起訴2名中國公民，指2人涉嫌對美進行10多年的網路攻擊與竊密行動，且受僱於中國政府。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中國政府是網路安全的堅定維護者，美國才一直都在進行全球最大範圍的網路竊密行動，「美國無端指責別國進行網路攻擊，是典型的賊喊捉賊。」

汪文斌22日在例行記者會上指出，中國政府是網路安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊和網路犯罪，「我們要求美方立即停止在網路安全問題上對中方的誣衊抹黑。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌提到，，根據美國媒體日前披露的情況，美國駭客正根據政府授權擴大網路竊密行動的範圍，以往的「棱鏡門」（PRISM）等一系列事件證明，美國一直都在進行全球最大範圍的網路竊密行動，「美國無端指責別國進行網路攻擊，是典型的賊喊捉賊。」

汪文斌還說，更令人關切的是，具有美國政府背景的黑客無需高層授權，就可對別國關鍵基礎設施實施網路攻擊，「這極易引發國家間戰略誤判，引發嚴重後果，造成比網路竊密更大的危害。」

汪文斌強調，維護網路空間的和平與穩定符合所有國家的共同利益，網路空間不應成為新的戰場，「那些通過所謂『進攻性網路戰略』謀求網路霸權的國家最終只會搬起石頭砸自己的腳。」

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