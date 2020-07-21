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蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

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▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨爆料「外交部密件」，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼，私下會晤高層圖個人私利，不過遭到兩人澄清提告。行政院長蘇貞昌21日受訪時表示，如果有相信會依法偵辦，但如果沒有，也不該冤枉人家。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼，私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇嘉全辦公室21日再次強調，「內容完全錯誤的幻想文」，根本沒有國營事業單位人員陪同，同時也對藍營提告。

蘇貞昌21日受訪時表示，國營企業受行政及立法監督，相關的工作都非常嚴謹。如果國營企業尋覓到各種商機要進行時，都會編列相關預算、提出計畫，要經過立法院審查同意，整套程序行之有年。

蘇貞昌指出，國營企業一方面幫助國家推動政策，一方面尋覓商機讓國營企業蓬勃，相關作法相信依照相關法律規定，受權責機關監督，「所謂爆料等，是不是有這樣的事，自然有國家法律相關機關來規範。如果有，我們相信都會依法偵辦；如果沒有，也不該冤枉人家。」

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