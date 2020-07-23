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電子票券系統頻當機！費鴻泰喊話蘇貞昌：不能全都給「關貿網路」承包

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▲國民黨立法委員費鴻泰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立法委員費鴻泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」23日上午開放第二波申請，卻又傳出系統嚴重當機。對此，國民黨立委費鴻泰下午呼籲行政院長蘇貞昌要盡快提出解決方案，以維護民眾兌換三倍券、旅遊券的權益，不能全部的紓困電子票券系統工作，只給「關貿網路」承包。

費鴻泰指出，全國民眾依賴的稅務申報系統，在過去報稅首日就有當機的問題發生。今年，振興三倍券7月1日一開放紙本實體券預購及數位券綁定，就頻傳當機；藝FUN券接連出包，得獎者遲遲收不到中獎簡訊，又是當機不停、問題重重。

費鴻泰質疑，「精明的蘇貞昌院長，您還沒發現問題嗎？問題共通點就在關貿網路公司處理不當，這些問題都是關貿網路捅的」。

費鴻泰表示，「關貿網路」做為政府與企業間的稅務資訊申報橋樑，幾乎也承攬起大多數政府的資訊介面、數據庫鏈結，但近年卻風波不斷、出包不斷，而針對這些問題，追根究底會發現有四不足：人才不足、技術不足、設備不足、領導能力不足。

「蘇院長你看到了？」費鴻泰指出，政府的通關、流通、稅務、地政、保險、金融、及供應鏈資訊介面，都是同一家公司承包；這些資訊系統，到底還有多少未爆彈，令人膽戰心驚，行政院一定要盡速提出解決方案，才不會讓人民的「數位權益」時時受損。

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