論文96%雷同！李眉蓁反擊「蔡英文回應我就回應」　民進黨怒：最不道德操作

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁今（22日）遭到週刊爆料碩士論文抄襲，本文123頁、高達96%與他人著作雷同。對此，李眉蓁中午召開記者會，但回應卻走極簡風，甚至還扯出總統蔡英文的論文風波，直言「蔡總統回應，我就回應！」對此，民進黨發言人顏若芳反擊，李眉蓁論文抄襲相關證據經過查證，有責任、義務向社會大眾說明，但李卻扯出蔡總統轉移焦點，「這是最不道德的政治操作！」

李眉蓁稍早召開記者會，強調自己的論文經過中山大學校方審查，呼籲回歸正面選戰，還將先前也曾爆發博士論文疑雲的總統蔡英文拖下水，「蔡總統論文疑雲同樣滿天飛，要檢驗的話應該一視同仁，不分大總統、小市長。如果蔡總統回應，我一定按照她的標準回應！」

▲針對論文遭爆抄襲一事，李眉蓁直言「總統蔡英文回應，我就回應！」（圖／記者洪正達攝）

對此，顏若芳反擊，李眉蓁碩士論文被爆涉嫌抄襲，相關證據經過查證，就連被害者的論文都已經披露，李眉蓁候選人基於責任、義務，有必要詳細向社會大眾說明，「李眉蓁稍早於記者會上抹黑、瞎扯蔡總統論文一事，蔡英文論文經過嚴格的學術檢驗，母校英國倫敦政經學院也證明蔡總統學位取得沒有問題，請問李眉蓁真的看過蔡總統的論文嗎？如果連看都沒看過，就隨意指控抹黑，只為了轉移個人爭議焦點，這是最不道德的政治操作，難道這就是國民黨高雄市長候選人的水準嗎？」

對於論文爭議不斷延燒，中山大學22日也發出最新聲明，強調有關學術倫理案，已進入學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查。