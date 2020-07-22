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黃捷嗆李眉蓁「高雄不要第二個騙子」　罷捷團體：鳳山才不要黃捷這大騙子！

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▲▼李眉蓁、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者洪靖宜攝）

▲李眉蓁、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，讓時代力量高雄市議員黃捷忍不住以239字怒嗆「高雄不要第二個騙子」，並要求李眉蓁出面說清楚。但罷捷團體「鳳山清捷隊」則反嗆：「鳳山不要黃捷這個大騙子！」

▲罷捷指控派間諜，黃捷回應 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲時代力量高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

時代力量高雄市議員黃捷於臉書發表看法，標題寫下「高雄不要第二個騙子、請李眉蓁出面說清楚」，她說：「中國國民黨高雄市長候選人李眉蓁，面對論文抄襲疑雲，不選擇正面回應，竟是扯中山大學、蔡總統、許前議長下水，難道許議長也有抄襲論文嗎？消費到這種地步，實在令人傻眼。論文抄襲已是事實，連抄襲的頁數都被比對出來，可說是無一不抄，就請李眉蓁說清楚講明白，對自己的碩士學位負責，也向高雄市民負責，直接退選！」

她認為：「高雄人已經送走了一個沒有誠信的市長，難道還要浪費時間在一個不斷抄襲又不知悔改的候選人身上嗎？中國國民黨如果是一個負責任的政黨，就應該撤銷李眉蓁的提名，還給高雄人一個真正能討論政策的市長選舉！」

▲罷捷指控派間諜，黃捷回應 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷捷發言人徐尚賢 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於黃捷公開於臉書發表意見，罷捷團體「鳳山清捷隊」也回應：「何謂騙子？懇請大家用同一個標準來審判。鳳山不要黃捷這個大騙子！請黃捷出面說清楚！黃捷面對指使間諜事件，事情已經昭然若揭，卻不願意面對事實，難道實習生等於支持者嗎？荒唐到這種地步，實在令人傻眼。」

鳳山清捷隊指出，日前黃捷疑似派人到罷捷總部當「間諜」，由於事後其中一人對罷捷志工表示自己是實習生，但黃捷卻僅說是支持者；發言人徐尚賢表示：「請黃捷說清楚講明白，對自己的所作所為負責，也向社會大眾負責，給社會大眾交代！時代力量如果是一個負責任的政黨，就應該督促黃捷面對現實，切勿把人民當作塑膠，還給鳳山民眾及大社大眾一個基本的尊重。」

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