李眉蓁論文爆96%抄襲！中山大回應「一切攤在陽光下」：若屬實最重撤銷學位

圖、文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文爭議再爆新證據！本刊獨家報導，其論文整本多達123頁抄襲他人著作。對此，李眉蓁母校中山大學繼昨（21日）表示已啟動審查機制後，今天再度回應，若抄襲屬實，最重可撤銷畢業資格及學位。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所（現已改名中國與亞太區域研究所）碩士，論文為《台灣對中國大陸之貿易分析》，但內容卻遭本刊揭露，其中有高達96％的頁數都是抄襲而來。

對此，中山大學校長鄭英耀表示，此案已進入學術倫理審查機制，將送校外專業領域公正學者審查，不會冤枉也不會縱容，一切攤在陽光下，力求毋枉毋縱，且無關校友參與選舉事宜，並於4個月內完成審定，必要時展延2個月，以一次為限。

中山大學表示，如果抄襲屬實，經校長核定及報教育部等行政程序後，最重可撤銷被檢舉人的畢業資格及學位。

後續將於校內網頁公告註銷，以書面通知追繳已發學位證書，並知會國家圖書館及本校圖書館，撤下被檢舉人紙本論文及電子檔案。

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