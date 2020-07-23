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行政院拍板「紓困3.0」2100億追加預算　最大宗是他！共計1376億

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎防疫及紓困振興工作，行政院23日院會通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案，再追加2,100億元，全數以舉借債務支應，其中以經濟部的1376億元為最大宗。包含防治經費383億元、紓困振興經費1,717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

行政院院長蘇貞昌23日上午主持行政院第3711次會議，會中通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，並將送請立法院審議。

蘇貞昌表示，行政院自4月23日送出第1次追加預算後，3個月以來，總計紓困了超過1,200萬人，透過每個月補助艱困企業4成薪，保住近90萬人免於失業，也幫助產業度過低潮，在幾項景氣指標上，都看到我們失業率下降，股市上升、減班休息下降、經濟成長率上升、外銷訂單上升。

蘇貞昌指出，這都代表台灣不僅疫情穩定，在之前各項產業創新、轉型措施以及投資台灣3大方案的超前部署下，加上最近的紓困、振興方案，台灣在全球疫情衝擊下，還能維持整體經濟情勢平穩，相當不容易。

蘇貞昌強調，儘管如此，但還是有部分製造業、貿易服務業、會展產業、以國外旅客為主的觀光運輸業等，仍持續受到國際局勢衝擊，為賡續協助這些艱困產業，並超前部署各項防疫措施，確保國人健康免受疫情威脅，本院再度提出第2次追加預算，編列2,100億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1,717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

追加預算案之主要內容：

（一） 歲出部分計編列2,100億元，包括：

1. 國家通訊傳播委員會編列2.1億元，主要係補助廣電業者協助播放防疫訊息之直接人力成本、辦理居家隔離或檢疫者持有之手機門號定位追蹤及發送防疫簡訊等。

2. 內政部編列6.4億元，係提供居家檢疫者各項服務措施。

3. 教育部編列6.4億元，主要係辦理運動事業與留遊學服務業員工薪資及營運資金補貼等。

4. 經濟部編列1,375.5億元，主要係辦理企業融資貸款保證、振興三倍券、事業或機構用戶營業用電補貼等經費不敷數；製造業與相關技術服務業、貿易服務業、會展產業之員工薪資與營運資金補貼等。

5. 交通部編列97.8億元，主要係辦理以國際客源為主之旅行業、旅宿業、導遊及領隊薪資補貼；航空業與機場業者之降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金補貼等。

6. 農業委員會編列191.1億元，主要係歸墊農漁民生活補貼經費不敷數；辦理農漁畜產業與休閒農業紓困貸款利息補貼等經費不敷數；遠洋漁業外銷受阻調整措施及漁船船員岸上居家檢疫補貼等。

7. 衛生福利部編列373.6億元，主要係辦理民眾急難紓困救助等經費不敷數；發給防疫績效獎勵金及防疫補償金；辦理疫苗研發及採購、防疫物資徵用等。

8. 勞動部編列47.1億元，係歸墊受疫情影響之自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼經費不敷數；辦理勞工紓困貸款利息補貼等經費不敷數。

（二） 以上歲出所需財源2,100億元，全數以舉借債務支應。

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