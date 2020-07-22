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影／李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺...抨擊「就是選舉操作」

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記者洪靖宜／高雄報導

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁22日遭到週刊爆料論文有96%都是抄襲，引起社會輿論譁然。讓李眉蓁特別召開記者會說明，但卻只講了短短1分鐘，對於論文內容等問題卻沒有回應，李眉蓁下午到廟宇參拜，對於論文風波，她對學校和指導教授感到抱歉，但她表示，這是選舉操作，要大家對所有政治人物用一視同仁的標準來檢視，不要再追殺她的論文。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

李眉蓁遭週刊爆料論文有96%都是抄襲，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會輿論譁然。對此，李眉蓁22日中午緊急親上火線說明，但她表示「感謝一切發生，讓我倍數成長」，更強調總統蔡英文論文疑雲同樣滿天飛，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」李眉蓁發言僅短短約1分鐘，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後快閃離開。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

同天下午，李眉蓁至廟宇參拜表示，會開記者會的理由，是因為選舉的關係，造成學校跟老師的困擾，她說：「我們感覺到很抱歉，這很明顯就是選舉操作，我也希望選完後大家來檢視不分藍綠的政治人物，針對這部分大家一起來解釋，這很明顯就是選舉的操作，我希望未來能一視同仁的檢視，我是一個新人，現在面對這麼大場的選舉，有時候回答上沒有很完善，我感到非常的抱歉，所以希望大家回歸到對市政，對選市長的關注，不要再對我的論文有什麼追殺。」

至於中山大學發出聲明表示，其中一句為「當時雖尚未有電子論文原創性比對系統，及早發現違反學術倫理；另指導教授未能察覺該論文之疏漏，可能違反學術倫理，未來亦會加強規範究責機制。」李眉蓁僅簡短回應：「尊重學校審查結果。」

她強調，現在處於選舉期間，這是選舉操作，她說：「這麼短的時間內，我現在忙著就是讓大家知道我的政見，我所要帶給高雄的方向，一直在這邊打轉，至於造成學校困擾，以及指導教授，讓他們有這樣去捲入這樣的風波，我對他們感到抱歉。」，李眉蓁也表示，自己尚未聯繫上指導教授。

另外媒體追問，李眉蓁記者會說明中，提到議長許崑源墜樓一事，有網友疑慮是消費死者，李眉蓁停頓了幾秒，卻回應：「我尊重學校的審查。」語畢就被幕僚帶進廟宇中。

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