快訊／客庄旅遊券「登錄」再出包　蘇貞昌點名唐鳳出手救援





▲蘇貞昌（中）請唐鳳（左二）救客庄券。（圖／實習記者方敬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

客委會第二波「浪漫客庄旅遊券」今早申請第二天又當機，一度發布緊急公告，要民眾暫時不要登錄。行政院長蘇貞昌23日在院會中請政委唐鳳給客委會救援。

針對早上客庄旅遊券登錄再度出包，客委會致歉坦言，其實這個狀況昨天發生後就沒有完全排除，主要是瞬間流量太大，昨天最大量一秒就衝破20萬人，但原本可以乘載的流量僅1700人。

稍早11點系統已重新開放，新的頁面登記方式更簡化，除去了先前圖片設計，讓填寫路徑更加簡單，根據《ETtoday新聞雲》實測，現在能正常使用登錄，很簡易就能填寫成功。不過，由於這2天系統不穩，客委會也決議，申請登錄的截止日期將再延後2天，從原本的26日延後至28日。

面對客庄旅遊券上路「卡卡」，蘇貞昌在今早的行政院院會中請唐鳳幫忙救援客委會。行政院發言人丁怡銘表示，客委會已經對此道歉，也進行進一步檢討，目前新網站分流中，「院長請唐鳳政委協助，看兌領過程中能不能給數位、統計上面的幫助。院長剛才裁示，請各部會做相關的業務能像一個團隊一樣，大家整合交流互相幫助。」

丁怡銘表示，針對三倍券及相關四大券，政府單位累積相當多的經驗，當初客庄券利益良善，想說許多老人家用LINE比較親切，但發現LINE有些流量上的管制，在回歸流量上，唐鳳強調用網站比較沒問題，發現問題也可以短時間解決。