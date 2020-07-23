移民「求庇護卻被監禁」　加拿大法院：加美《安全第三國協議》違憲

▲加拿大聯邦法院裁定，加美兩國的《安全第三國協議》違憲。圖為加美邊境的加拿大皇家騎警和入境移民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大聯邦法院22日裁定，在加美邊境被拒絕的移民回到美國以後，可能面臨監禁甚至遭遣返回母國的風險，並不符合「安全」要件，因此兩國簽署的《安全第三國協議》（STCA）違憲。渥太華當局對此表示，仍在審視裁決結果。美國移民當局則尚未對此回應。

綜合BBC、《華盛頓郵報》報導，聯邦法官麥克唐諾（Ann Marie McDonald）表示，法院職責不是針對美國庇護體系做出判決，但根據庇護申請者提供的「重大證據」，不符合《安全第三國協議》條件的移民被送回美國以後，可能遭到監禁甚至遣返回國，面臨「挑戰與風險」。

被迫留在美國的難民穆斯特法（Nedira Jemal Mustefa）就向法庭表示，她在美國被單獨監禁的時光非常「可怕、孤獨，而且是一段造成心理創傷的經驗」。加拿大難民律師協會（CARL）主席西爾科夫（Maureen Silcoff）說，「我們對於美國對待尋求庇護者的方式都再清楚不過了」。

麥克唐諾表示，「我的結論是，監禁與隨之而來的結果與《安全第三國協議》的精神及目標不一致，也侵犯了《加拿大權利與自由憲章》第七條保障的權利」，也就是禁止政府干預生命、自由與安全權利的條款。她也將裁定延遲6個月，以利加美國會做出回應。據悉，此裁定仍可上訴。

▲外界一直有呼聲要求加拿大暫停或重新談判《安全第三國協議》。圖為加美邊境。（圖／達志影像／美聯社）

2004年生效的《安全第三國協議》要求移民在第一個抵達的安全國家尋求庇護，旨在更好管理庇護申請，也避免移民登記多個避難國，再挑選最佳地點的「避難購物」（Asylum shopping）現象。在此協議之下，加國可在官方過境點拒絕從美國入境的移民，反之亦然，因為兩國都將彼此視為安全國家。

但是，此協議也促使移民「違反常規」跨越邊境，避免在過境點遭到遣返。據悉，美國總統川普於2017年上任以後，大力打擊移民，已約5.8萬人透過此方式從美國進入加拿大，並且提出難民申請，而加國也一直都在處理這些申請，直到新冠肺炎疫情爆發，才表態拒絕。

加拿大國內一直有呼聲，質疑美國對於尋求庇護者而言，並不符合「安全」要件，要求暫停協議，與美國重新談判。因此，此裁定也被視為移民權利倡議者的一大勝利。

渥太華當局長期以來都主張此協議合法，如今公共安全和緊急準備部表示，已經「知悉聯邦法院的決定，目前正在審視當中」。美國移民當局與國土安全部目前尚未對此回應。

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