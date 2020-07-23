美籍男來台「行李箱藏5.5公斤大麻」　全身包防護衣移送...警局整棟大消毒！

記者邱中岳／台北報導

士林分局接獲線報，有美國籍男子來台身上藏有大麻，22日凌晨5時許前往桃園機場逮人，並在行李箱內查獲大麻花以及大麻煙油等製品，共計達5.5公斤因新冠肺炎（COVID-19)疫情關係除了要求男子穿防護衣外，士林分局也緊急找來清潔公司進行全分局消毒整潔。

警方調查，27歲的Fong(音譯：馮），受到承德路一家公司發邀請參與商務行程，22日抵達桃園國際機場，該公司還特別在新店承租一間旅館，讓馮男可以「居家檢疫」。

據了解，男子平時與家人住在美國，曾經在2020年1月底以依親名義入境台灣，3月份時離開，這次則是透過北投某公司邀請來台討論產品設計。

▲美國籍男子由警方送往地檢署後，也找來清潔公司進行整棟分局大消毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子向警方供稱，因為平時有失眠的困擾，所以在美國都需要靠大麻紓壓，但不知道台灣對於大麻有管制，所以才會帶同入境，對於1月是否有帶大麻入境，男子對此則矢口否認。

士林分局指出，馮姓男子下機後雖然戴著口罩，警方辨識出後將人攔下，並帶往機場安全室先行訊問，並在行李箱內查獲大麻花以及大麻煙油等製品，總計重量達5.5公斤，警方依毒品罪嫌將馮男送往桃園地檢署偵訊。

▲美國籍男子全身穿上防護衣，由警方送往桃園地檢署。（圖／記者邱中岳攝）

警方在機場時聯繫防疫相關單位，相關單位指出「只要有戴口罩、保持社交距離即可」，因押解人犯關係，警方也要求承辦人員全程戴口罩解送，帶往分局要求馮男穿上防護衣，隨即送進偵訊室。

警方事後將馮男送往桃園地檢署，並將人帶到地下隔離偵訊室進行複訊，而目前國際疫情嚴峻，士林分局也不敢大意，緊急找來清潔人員協助，將整棟士林分局大樓裏外進行清潔以及消毒的工作。

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