班農：川普政府制定作戰計畫「末日四騎士」聯合抗中

▲前川普政府首席策士班農。（圖／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

川普政府前首席策士班農（Steve Banon）20日接受美國福斯新聞台採訪，他透露川普總統制定了一個「完整的作戰計畫」，旨在解體中共政權。班農還說川普組織了「末日四騎士」（新約聖經啟示錄中的四騎士），以推翻中共。

美中對抗升級，班農路線似乎重回白宮。班農自稱「反中的鷹派」，大力支持川普的連任與反中政策。他在受訪時說明，川普的「作戰計畫」包含兩步驟，先是「對抗」，然後「擊垮」，揭穿中共的虛張聲勢。他補充道，這項計畫也包括在中印邊界議題上，支持印度盟國。

班農形容，川普針對中共量身打造「末日四騎士」，分別是美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’ Brien）、聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、司法部長巴爾（William Barr）。其中歐布萊恩、雷伊和巴爾過去三週發表了對中重磅談話，而蓬佩奧也預計在本週登場。

這四人制定了一連串的作戰計劃，在科技、資訊戰、經濟方面與中國對抗。在南海自由航行，和在中印衝突中支持印度，都是計畫的一部分。班農也喊話，「希望財政部長也加入，美國財政部要開始努力。」

美國國防部長艾思博（Mark Espe）)21日表示，北京一再破壞區域穩定，美國會基於「台灣關係法」對台軍售，他也強調中國無權在南海建立「海上帝國」。不過他仍表達，希望今年能以國防部長的身份訪問中國。

中國人民大學金燦榮教授認為，從美國關閉中國駐休士頓領事館來看，美國對中國敵意甚深，「不能排除美國挑起軍事衝突的可能性，必須做好準備」。