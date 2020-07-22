快訊／美國政府下令中國「72小時內關閉駐德州領事館」

▲中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據中國官媒《環球時報》22日報導，美國政府下令，要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館。《環球時報》總編輯胡錫進在推特上以「瘋狂」形容此舉。

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 22, 2020

根據當地媒體KPRC 2報導，休士頓警察與消防部門證實接獲通報，位於蒙特羅斯大道（Montrose Boulevard）的休士頓領事館21日晚間發生文件焚燒案件。據信事發地點位於領事館的庭院。

中國外交部證實，華府於21日「突然」通知北京要求關閉領事館，而談及燒毀文件的報導時則表示，領事館「正常作業」。根據《路透社》，中方對此強烈譴責，呼籲美國取消此舉動，並暗示會採取報復措施作為回應。

#BREAKING: Report: The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours https://t.co/zfhM524ZWa — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 22, 2020

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