Taiwan No. 1！彭博評比全球75經濟體　台灣「防疫表現」居冠

▲台灣防疫表現再獲肯定，被《彭博社》評比為全球75個經濟體中的第一名。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者吳美依／編譯

全球新冠肺炎（Covid-19）疫情仍在延燒之際，《彭博社》於20日以「生活、生計與政策──新興市場排名」（Lives, Livelihoods and Policy — Ranking Emerging Markets）為題，評比世界75個新興、前沿經濟體的防疫表現，其中，台灣位居冠軍，抗疫成績又獲肯定。

《彭博社》依據3大指標作為評比依據。第一項是公共衛生，考量過去30天相對於整體人口的確診死亡數。第二項是經濟活動，納入Google的零售與工作場所活動與移動數據。第三項是政策空間，例如公共債務、準備金覆蓋率與信用評比。

在這次評比中，台灣防疫表現優異，奪得冠軍，第二名至第四名依序為非洲國家波札那（Botswana）、南韓與泰國。相對於亞洲國家正在恢復，拉丁美洲國家疫情失控，表現最為低落，巴西、智利、墨西哥、阿根廷排名墊底。

截至台灣時間20日下午5時20分左右，全球累計1450萬例以上，超過60萬人染疫死亡。在全國確診數方面，美國以377萬例居冠，其次依序為巴西、印度、俄羅斯與南非，第一名至第四名都是人口大國。

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