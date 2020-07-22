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衣索比亞「尼羅河大壩」疑似蓄水惹議！　下游埃及、蘇丹點頭再協商

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▲衣索比亞復興大壩（GERD）於2020年6月26日的情況。（圖／路透）

▲衣索比亞復興大壩（GERD）自從2011年開工至今爭議不斷。圖為大壩2020年6月26日的情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

衣索比亞2011年起在青尼羅河（Blue Nile）建造「衣索比亞復興大壩」（GERD），希望成為全非洲最大水力發電廠，但下游的蘇丹、埃及因擔心供水問題，爭議至今。水壩上周一張疑似「蓄水」的衛星圖像一度使得談判破裂，幸好三國如今點頭再度展開協商。

綜合BBC、CNN報導，美國Maxar Technologies的衛星影像顯示，「衣索比亞復興大壩」上周疑似突然開始「蓄水」，引發喧然大波。埃及官員要求立刻說明，蘇丹也指出尼羅河在國內河段水位下降。三國僵持不下，一度宣告談判破裂，最後在南非總統總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）主持的虛擬峰會上同意恢復對話。

衣索比亞水源、灌溉與能源部長貝克爾（Seleshi Bekele）先前也否認消息。他指出，由於大量降雨，才會導致水壩發生看似「蓄水」的情況，積極蓄水作業要等到工程完工之後才會展開，時間大約在2年之內，此話被認為是暗示三國還有很多談話空間。

▲衣索比亞復興大壩（GERD）於2020年6月26日的情況。（圖／路透）

▲大壩引發尼羅河沿岸三國爭議。圖為大壩2020年6月26日的情況。（圖／路透）

分析人士也認為，衛星圖像中的「水」很有可能是降雨。國際危機組織的衣索比亞資深研究員戴維森（William Davison）指出，大壩工程已經達到「相當進階的階段」，加上雨季的關係，才會釀成這次誤會。

「衣索比亞復興大壩」耗資45億美元，預計產生6000兆瓦電力，提供國內6500萬名缺乏日常供電的人民使用。根據東非政策研究所聯合創辦人倫吉索（Birhanu Lenjiso），這些人依靠日益縮減的森林作為柴火，國內其他理應擁有電力的地區也面臨破壞性電力中斷，「情勢非常嚴峻……我們實際上貢獻大約85％的尼羅河水，卻沒有使用這些水」。

▲衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）（圖／達志影像／美聯社）

▲衣索比亞希望透過大壩幫助國內經濟成長與能源供應。圖為衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）（圖／達志影像／美聯社）

衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）希望透過大壩滿足國內經濟成長、能源需求，甚至成為區域主要能源出口國，但此工程2011年動工以來，就形成巨大的外交緊張來源。衣國、埃及與蘇丹對於水壩何時應該蓄水、釋放多少水量等議題難以達成共識，多年來的爭議與協商逐一失敗。

對於埃及來說，大壩威脅該國最珍貴的資源之一，全國大約1.02億人口的飲水、工業與灌溉都仰賴尼羅河。當地農民瓦哈卜（Ahmed Abdel-Wahab）推測，大壩可能導致每年農作物產量下降60％，並且增加水費成本，「所有的農民都很擔心」。

根據國際危機組織（ICG），蘇丹最有可能受益於大壩帶來的低價電力與穩定水流，減少水災，增加灌溉水源。但是，如果缺乏適當調節，也可能導致國內的羅賽雷斯大壩（Roseires Dam）在面對洪災時更加脆弱。

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