批川普「第1個選上總統的種族主義者」！　拜登罕見直接砲轟對手

▲美國前副總統拜登（左）批評川普（右）是種族主義者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國前副總統拜登（Joe Biden）可望於11月代表民主黨角逐總統大位，他於22日批評，現任總統川普可說是第一位選上總統的種族主義者，被指為罕見重砲開火，直接批評競爭對手。

拜登參加「服務業雇員國際工會」（SEIU）主持的視訊會議，聽見一名從南韓移民而來的醫護人員在超市裡遭白人種族歧視的經驗。他對此表示「非常生氣」，並透露自己聽到川普以「中國病毒」（China Virus）來指稱新冠病毒時，也出現了與女子一樣的擔憂。

拜登批評，川普散播種族主義，分裂國家與人民，甚至「根據他人膚色、國籍以及來自哪裡」決定如何與人相處，此行為是「絕對令人作嘔的」，也沒有任何一位總統在位時曾這麼做過，「我們有種族主義者，他們一直都存在，但試圖選上總統的，他還是第一個」。

▲CNN指出，拜登這番話比起過去言論更加直接、犀利。（圖／路透）



CNN指出，拜登這番話比起過去的言論都更直接、犀利，他過去曾批評川普煽動種族主義，推動種族主義政策，但都沒有直接批評川普本人就是種族主義者。

川普多次把新冠病毒稱為「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫病毒」，被指控是利用病毒來源製造分裂。但是，美國史上一共12屆總統蓄奴，許多領導人也曾公開或私下發表種族主義言論，拜登口中「試圖選上總統的種族主義者」，可能是指前阿拉巴馬州州長華萊士（George Wallace），此人支持種族隔離，並於1968年參選總統。

川普競選團隊資深顧問皮爾森（Katrina Pierson）回應，「川普總統愛所有人，努力讓所有美國人被賦予權力，而且與現代史上所有共和黨總統相比，獲得最多非裔選民支持。沒有人應該聽取拜登的種族正義演說」。

拜登的資深顧問桑德斯（Symone Sanders）也發布聲明表示，美國有很多種族主義的總統，但川普脫穎而出，「因為他以種族主義和分裂作為競選口號，而且獲勝了。他刻意助長兩者，造成無法形容的痛苦，因為他認為這在政治上對自己有利。」

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