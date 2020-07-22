英國會報告：俄涉干預蘇獨公投　政府「嚴重低估威脅」沒人想碰

▲英國情報報告指出，政府「嚴重低估」俄國威脅。圖為俄羅斯總統普丁（左）與英國首相強生（右）。（合成圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

英國國會「情報和安全委員會」（ISC）發布調查報告指出，俄羅斯把英國視為僅次於北約（NATO）與美國之外的「西方頭號情報目標」，但唐寧街卻「嚴重低估」俄國威脅，甚至把莫斯科干預的議題當作「燙手山芋」，沒有人願意處理。

報告指出，美國民主黨2016年大選發生「駭入與外洩」（hack and leak）後，英國政府才「緩慢了解俄羅斯可能構成的威脅程度」。僅管有著「可信、公開的評論」指出，2014年蘇格蘭獨立公投期間出現俄方的「影響力活動」，當局在2016年脫歐公投時卻未進行任何調查，「嚴重低估」俄國威脅以及所需要的應對措施，如今必須加緊腳步、採取「立即行動」。

▲委員會呼籲，應該針對脫歐公投遭俄國干預一事展開調查。（圖／路透）

委員會認為，俄羅斯的影響已經成為「新的常態」。報告指出，英國「顯然是一個目標」，但關於公投相關假消息的議題卻被當局視為「燙手山芋」。委員會成員霍西（Stewart Hosie）說，「政府內部沒有人知道俄羅斯是否干預或試圖影響公投，因為他們不想要知道。英國政府一直積極避免尋求俄羅斯干預的證據」。

報告中也指出，好幾屆政府因投資機會而對俄羅斯「敞開雙臂」，許多與普丁關係良好的俄國富人非常融入英國企業與社交圈，多名上議院議員甚至與俄國擁有相關的商業利益，「有鑑於俄國濫用這些關係的可能性……應該受到仔細審查」。

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）斷然反駁委員會的指控。（圖／達志影像／美聯社）



此報告涵蓋假消息活動、網路戰略、身在英國的俄羅斯公民等多項主題，但卻在提交給唐寧街簽署7個月以後才發布。委員會批評，政府刻意延遲公布文件。成員瓊斯（Kevan Jones）直指，首相強生（Boris Johnson）「沒有理由拖延」，卻未盡早簽署文件。

唐寧街表示，政府「充分意識到俄羅斯所構成持續、重大的威脅」，但談及脫歐公投爭議時，卻表示「沒有看到成功干預的證據」，反駁了展開調查的呼籲。

外交大臣拉布（Dominic Raab）「斷然反駁」政府內部無人關心的指控，也在推特上表示，「俄羅斯必須停止對英國及盟友的攻擊。我們將堅決捍衛我們的國家、民主與價值不受到如此懷有敵意的國家攻擊」。

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