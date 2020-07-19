晚歸秒被反鎖家門！還在乾淨衣服上拉屎尿　老公1天1古怪事蹟…她忍19年崩潰

▲男子婚後經常酗酒，故意在妻子乾淨衣物上拉屎尿，讓妻子崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳韻如／台南報導

男子阿正（化名）與越南籍妻子小青（化名）結婚多年，而因工作不穩，家中經濟幾乎是由小青一間扛起，但他卻不心存感激，經常酗酒，只要小青晚幾分鐘回家，就會被鎖在家門外，而他甚至還在小青剛洗好的衣服上大小便，讓小青痛不不堪，訴請離婚，法官判准。

根據判決，小青控訴，她2001年從越南嫁來台灣，跟阿正生了2個孩子，卻長期被阿正歧視，且阿正工作不穩定，家中經濟重擔全靠她一人在麵店工作，但阿正不但沒有心存感激，倘若她沒有在工作空檔間返家煮飯，就會被阿正以三字經辱罵。除此之外，阿正還經常酗酒，酒後便發酒瘋亂罵人，甚至將她趕出家門，讓她無家可歸，只能暫住在工作的麵攤。

小青提到，平常只要她下班後沒有準時返家，家門暗鎖就會被阿正鎖起來，讓她只好拜託家人幫忙，但若沒人理她，她便只能再返回麵店借宿一晚，而誇張的是，阿正還會故意在她洗好的衣物上大小便，幾乎天天在承受精神虐待的她痛苦不堪，只好搬離家中。起初，阿正還請孩子勸說她返家，而原以為阿正會改變，沒想到卻反遭指控在外偷吃，小青心碎之餘，決定訴請離婚。

法官審理時，阿正並未到庭，而法官認為，小青長期受到阿正的精神虐待，卻處處容忍，但阿正非但不領情，還變本加厲，於是判准離婚，而兩名子女的侵權也交給工作穩定的小青。全案可上訴。

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