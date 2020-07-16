瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　傲嬌小三：有主的我不敢…正宮見下空傻了

▲人夫在外偷吃，還傳裸照給小三，正宮抓包崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

女子小凡（化名）無意間發現丈夫阿宏（化名）船裸照給女子小君（化名），甚至在小君家過夜，還甜蜜傳情，「愛愛愛愛愛你」、「親親親親親妳」等，氣得對2人提告求償。法院審理時，小君否認犯行，辯稱不知道阿宏已婚，但不被法官採信，最後判阿宏、小君須連帶賠償小凡20萬元。

根據判決，小凡提告主張，她與阿宏結婚18年，但2018年3月間，阿宏卻突然刻意跟她分房，同年5月，她無意間發現阿宏與小君共同出遊十指緊扣的親密合照，且2人還互以「老公、老婆」相稱，阿宏更傳送裸照給小君。

小凡表示，除了傳送裸照，2人還經常甜蜜傳情，互傳「愛愛愛愛愛你」、「親親親親親妳」、「Love U」、「我的心彷彿在妳那忘記回來」、「抱緊處理」、「別太用力想我」、「我很喜歡跟你在一起，只是有點不太方便」、「對妳愛不完」、「想妳的夜」、「想去陪妳」等訊息，此外，阿宏的機車深夜還停放在小君住家的自小客車旁，證明阿宏就是在小君家過夜，讓她氣得對2人提告求償。

對此，小君全盤否認，辯稱自己跟阿宏是同事，有業務上往來，但因她在分店，不清楚在總店的阿宏個人背景，而阿宏對她展開猛烈追求，還表示「要去參加單身聯誼活動」、「父母不在，與兄姊同住」，讓她誤以為阿宏單身，而至於裸照的部分，是阿宏單方便傳送給她，她並未回傳不雅照片。

小君還表示，阿宏並未在她家過夜，小凡所提的那天，只是一般聚會，她的兄嫂都在家，而阿宏也在當晚11時許就離開。此外，因她認為阿宏未婚，因此與阿宏同遊瀑布，並拍下合照，也是一般正常的交友範圍，並沒有踰矩之處。

不過，法官勘驗2人的對話紀錄時，發現2人除了互相傳情，其中阿宏更詢問，「「俺的心可以收留嗎」，而小君則回應，「收留你的心？我高興都來不及了，只不過『已經有主』的我不敢哈！怕被打！」，以此對話可見，小君已知阿宏已婚，因此判2人須連帶賠償小凡20萬元。小君不服提出上訴，但遭二審法官駁回，全案確定。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

韓妞1次要1萬5！他霸氣掏出被嫌「too small」 忍怒完事搶金飾洩憤…下場出爐

種田遲未返家！台東男疑中暑側臥水田 口鼻遭「泥漿覆蓋」…送醫不治