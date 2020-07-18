5度蹂躪女兒！獸父喊「外面玩很貴」：一次就好　完事丟錢封口…她崩潰：人渣

▲高雄獸父5度性侵女兒，完事還丟封口費，最後竟辯稱是為了幫女兒檢查身體，法官判刑7年10個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名獸父阿義（化名）5度對未滿16歲的女兒小君（化名）伸出狼爪，不但向友人揚言「拎爸絕對要幹到自己的女兒」，在對女兒下手時，竟還脫口「外面找女生要花很多錢，讓我弄一下」，讓小君崩潰痛罵他「人渣」。法官最後依家暴妨害性自主判阿義7年10個月徒刑。

判決書指出，阿義2017年間小君生日前夕，與小君單獨在家，沒想到他竟要求小君「讓我解一次」，並命令小君脫光衣服稱，「去外面找女生要花很多錢」，接著性侵得逞。完事後，阿義要小君不能將此事說出，「到棺材也都不要跟別人講」，還給了小君800至1000元不等的封口費。由於在事發前，小君曾聽見阿義對著朋友喊，「拎爸絕對要幹到自己的女兒」等語，但因害怕，而不敢反抗、呼救。

未料，食髓知味的阿義，竟又在2個內4度以同樣方式蹂躪小君，讓小君相當崩潰。誇張的是，其中一次，小君母親突然返家拿東西，阿義竟還壓著小君稱，「安靜一點，快要好了」，而小君也因怕挨打，只好強忍著沒出聲。

直到最後一次，小君再也忍不住，於是一五一十告訴母親，起初母親還膽怯的問，「難道你要叫我去問他嗎，你覺得他會承認嗎？」最後因不忍小君一再訴苦，求助同事後，案情才因此曝光。

事情曝光後，小君被診對初罹患創傷後壓力症候群，經常半夜做惡夢驚醒，也讓她氣得痛罵，「他是人渣」。

對此，阿義到案後否認犯行，還辯稱，是因小君交男友，為了檢查小君身體，才要求脫光衣服，也順便檢查小君乳房是否有硬塊，但他坦承有用生殖器摩擦小君私處，後來也自覺有點過分，才對小君說，「我們兩個人重要部位這樣摩擦這件事很不應該」，所以要小君洗乾淨，最後也拿了錢給小君，沒想到小君竟以此報復誣賴他。

此外，阿義還自承，自己都在家人都不在家時，替小君「檢查身體」，因有人在家「我不敢」等語，讓法官相當難以接受，一、二審皆依法將阿義判刑7年10個月。阿義不服提出上訴，但遭最高法院法官駁回定讞。

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