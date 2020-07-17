猥褻2繼女還酸「住校是想勾搭有錢人」　狼父悲慘結局出爐

▲小鳳的兩名女兒都曾遭到阿哲猥褻。（示意圖／123RF，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

住在台南的小鳳（化名）在第一任丈夫離世後，帶著兩名女兒改嫁阿哲（化名），沒想到對方婚後性情大變，不僅會暴怒砸壞家中物品，隨著女兒逐漸長大，還會對她們猥褻，嚇得小女兒不敢繼續住在家裡，堅持住在學校宿舍，卻遭嘲諷是要勾搭有錢人，一氣之下決定不再容忍，並向法院訴請離婚。

小鳳在判決書中提到，第二段婚姻生活起初很正常，後來阿哲變得十分乖戾暴躁，只要不順從他的意思，就會暴怒砸壞家中器物，甚至多次施以精神或言語上的暴力，等到冷靜下來又會乞求原諒，數次簽下契約書、切結書表示悔意，「我原本顧及家庭完整，給他多次機會卻不改本性，依然如故，讓我深陷恐懼之中。」

更讓小鳳無法忍受的是，大女兒逐漸長大之後，阿哲常常找藉口碰觸孩子的身體，有時還會撫摸胸部、下體等較私密的部位，她發現之後立即報警，後來因為丈夫苦苦哀求並保證不會再犯，才決定原諒，結果小女兒長大之後也遭到猥褻，嚇到不敢繼續住在家裡，堅持要住學校宿舍，「他竟然還對孩子冷嘲熱諷，說她們是要去做X、勾搭有錢人、給有錢人X」。

再也無法忍受的小鳳決定為了兩名女兒「硬起來」，向法院訴請離婚。台南地院法官認為，阿哲從調解至審理期間皆未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，足見雙方已經不具互信、互愛、互諒的基礎，夫妻情感喪失殆盡，雖然婚姻走到這一步兩人都有責任，但顯然是男方的責任較大，最後裁定准許離婚，全案仍可上訴。