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老婆產後「一坨噁肉攤死」拒減肥　夫1年不敢碰：孩子成年就離婚！網怒了

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▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆產後不減肥，讓原PO看不下去！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

女人產後體態大走鐘，另一半打氣很重要！不過一名人夫卻用不雅字眼痛罵老婆身材，像是肥肚、下垂的肥屁、橘皮象腿等，還看不慣她賴在沙發玩手機「一攤肉攤死在那」，最後原PO心死決定，「等小孩20歲成年我會跟妳正式離婚」。文章曝光後，讓網友正反戰翻了！

一名32歲男網友在臉書《靠北老婆》透露，隨著年紀大了，肚子也一天比一天凸，就怕體態像老頭，原PO決定在家進行魔鬼健身跟飲食控制。首先，身為珍奶控的他，「一週3至4次大杯少糖，變成一個月最多2杯扣打，而且只能喝中杯無糖」，另外一律禁碰宵夜跟點心。

請繼續往下閱讀...

至於運動計畫，原PO直言，「因為要顧小孩無法上健身房，所以我都是邊顧小孩邊運動，有買一些器材在家裡」，總之他認為，「不管幾歲放任自己飲食失控而胖，就是不應該。」

話鋒一轉，原PO對老婆體型更是耿耿於懷，大肆抱怨「妳是我見過算是很沒羞恥心的人，為什麼可以忍受自己肥成這樣？」原PO氣憤形容，「妳滿是橘皮的大腿幾乎是我的1.5倍粗、妳的肚子就像一般人懷孕5-6個月一樣大...正面就有明顯雙下巴，我真的不知該怎麼幫妳拍照了！」

加上老婆愛吃糖果、澱粉類，原PO回家一秒怨念爆棚，「晚上我邊顧小孩，邊做運動的時候，妳永遠躺在床上滑手機，就這樣一攤肉攤死在那、稀疏的頭髮、雙下巴、肥肚、下垂的肥屁、橘皮象腿、噁心的指甲。」

不僅如此，身材更成了兩人禁忌話題，原PO不滿表示，「問妳要不要一起飲食控制跟運動，妳總是一句：你嫌棄就不要用，去找別人啊！可是你有算過嗎，我已經快一年沒有找過妳了，看到妳的身材我真的很想吐，是噁心想吐的那種。」

如今夫妻走到相看兩厭的局面，原PO心灰意冷直言，「生活還是要繼續，我會繼續扮演好自己的角色，等小孩20歲成年我會跟妳正式離婚，因為我無法與妳這種沒有羞恥心、不對自己負責的人過一生。」

▲▼ 嫌老婆胖要離婚（圖／翻攝靠北老婆）

▲網反酸，原PO別只顧著出一張嘴！（圖／翻攝靠北老婆）

文章曝光後，掀起大批網友看傻回應，「我也支持，另一半有一起努力，就算沒有成功也不會讓版主這麼心灰」、「為什麼不好好跟老婆講？一定要離婚？她跟你這麼多年，就知道只是為了外表，可以叫她多打扮不就好，野花就比較香嗎」、「還不是為了生小孩！誰願意胖」、「女人要有危機意識」、「你把這篇文直接傳給你老婆看，直接說不要在扮演了，人生很短不要浪費」、「其實變漂亮真的需要時間跟金錢。版主提供了那一樣呢」。

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