婚後1年被戴綠帽！他怒離婚「秒娶75歲岳母」...前妻嫉妒想復合

▲俄男子和妻子離婚後娶75歲前岳母。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

俄羅斯一名男子遭妻子背叛後和她離婚，當年就娶了他75歲的前岳母為妻。沒想到該名妻子現在竟想回過頭找前夫復合，如今母女兩人為了爭奪丈夫而鬧翻。前岳母表示，女兒是因為離婚後一直找不到合適的對象，因而嫉妒她，才會試圖重新和前夫復合。

據英國《鏡報》報導，75歲的加琳娜（Galina Zhukovskaya）住在聖彼得堡市（Saint Petersburg），她有一個56歲的女兒叫埃琳娜（Elena Podgornaya）。埃琳娜的前夫是52歲的維亞切斯拉夫（Vyacheslav），兩人在2010年結婚，不過僅僅才結婚一年埃琳娜就出軌，兩人選擇了離婚。

A 75-year-old woman Galina Zhukovskaya who married her 52-year-old former-son-in-law has sparked controversy in Russia. #OddNews #GalinaZhukovskaya https://t.co/PZVSG2XvKN — Guardian Life NG (@GuardianLifeNG) July 17, 2020

維亞切斯拉夫在離婚後決定離開，加琳娜好心為他提供住所，不久後兩人竟然譜出戀情，維亞切斯拉夫決定和自己的前岳母加琳娜結婚。

如今，埃琳娜竟回過頭來想與加琳娜爭奪維亞切斯拉夫。加琳娜表示，「女兒離婚後一直沒有再婚，因為找不到合適的對象，如今女兒嫉妒自己，試圖重新和前夫復合。

加琳娜還稱，「她（埃琳娜）希望我們分開，還經常派自己30歲的女兒（埃琳娜和另一名男子生的孩子）勾引維亞切斯拉夫，我的女兒可能是嫉妒我，我有人可以聊天，她並沒有，但維亞切斯拉夫不會再找她了，因為她對他的欺騙太多了。」

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