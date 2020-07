婚後1年被戴綠帽！他怒離婚「秒娶75歲岳母」...前妻嫉妒想復合

▲俄男子和妻子離婚後娶75歲前岳母。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

俄羅斯一名男子遭妻子背叛後和她離婚,當年就娶了他75歲的前岳母為妻。沒想到該名妻子現在竟想回過頭找前夫復合,如今母女兩人為了爭奪丈夫而鬧翻。前岳母表示,女兒是因為離婚後一直找不到合適的對象,因而嫉妒她,才會試圖重新和前夫復合。

據英國《鏡報》報導,75歲的加琳娜(Galina Zhukovskaya)住在聖彼得堡市(Saint Petersburg),她有一個56歲的女兒叫埃琳娜(Elena Podgornaya)。埃琳娜的前夫是52歲的維亞切斯拉夫(Vyacheslav),兩人在2010年結婚,不過僅僅才結婚一年埃琳娜就出軌,兩人選擇了離婚。

