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輕生少校死因初判頸部「索溝痕」致命　母親、胞妹不接受「他會自殺」

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▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲楊姓少校疑似因為承受不了陸戰隊翻艇意外後的壓力，選擇在寢室輕生。（圖／ETtoday資料照)

記者黃子倩／高雄報導

海軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬戰技訓測中心楊姓少校，5日上午輕生，時機十分敏感，因為他也是日前陸戰隊翻艇意外的演訓教官，在部隊自殺送醫不治，傳出消息後引起外界嘩然，但他沒留下遺書，經檢警相驗排除是他殺，尋短原因正由檢警釐清中。

由於3日剛發生海陸聯合登陸作戰操演出意外，釀成1死2重傷，楊姓少校被編為裁判官，輕生恐怕與此事有關，疑似是承受不住壓力，選擇自我了斷。

事發當天下午，憲兵偕檢警勘驗現場、相驗遺體，儘管家屬認為有異，表示楊姓少校不可能有自殺念頭，但經國軍高雄總醫院左營分院的相驗結果，初步發現致命傷是頸部的「索溝痕」，沒有其他明顯外傷，初步排除有其他外力介入，全案將擇期進行複驗解剖。

▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲楊姓少校疑似因為承受不了陸戰隊翻艇意外後的壓力，選擇在寢室輕生。（圖／ETtoday資料照)

就目前的結果來說，楊姓少校輕生的可能性非常大，但他的母親還有妹妹都表示「無法接受他會自殺」，不認為楊會有輕生念頭，懷疑有其他因素。檢警及憲兵不敢大意，將安排進行複驗，目前已將楊姓少校手機、電腦及寢室物品查扣，同時請軍方調閱輕生現場的監視器，會深入判讀。

而海軍教準部政戰主任張存義表示，楊姓少校沒有留下遺書，遺體經檢警相驗排除他殺之嫌，楊姓少校之前在左營海軍陸戰隊服役，調到教準部近6年，生活單純，近日也沒無任何異狀；海軍司令部表示，楊姓少校是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，深表遺感與不捨，未來將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。

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