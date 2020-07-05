男闖當鋪「釣走」12支名錶　變現爽買BMW逃高雄...被逮還剩15萬

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在6月時，趁凌晨闖入1家當鋪竊走12支名錶以及珠寶，其中包括8支勞力士，最後還將手錶、珠寶變現花費22萬購買BMW中古車，並駕車逃往嘉義、高雄一帶流竄，警方在4日凌晨鎖定嫌犯下落，並南下將人逮捕。

警方調查，54歲的尤姓男子在6月13日凌晨時分，騎乘腳踏車前往中山區吉林路1處當舖，利用工具破壞櫥窗後，用工具以「釣魚」的方式，將12隻名錶以及珠寶，其中包括8支勞力士鉤出，得手後搭乘小黃逃往新北市，店家發現後隨即報警。

▲嫌犯鎖定當鋪以釣魚的方式偷勾走8隻勞力士，遭警方逮捕後依竊盜罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後展開調查，發現尤嫌得手贓物共計約90萬元，男子犯案後先逃往新北市新莊躲藏，在6月16日先將部份手錶賣掉變現，前往北投以22萬價格購買BMW中古車，並開車逃往嘉義、高雄一帶躲藏，嫌犯為了躲避警方追查，還刻意避走高速公路。

▲男子偷走8支勞力士以及珠寶後，花22萬購買BMW中古車逃往嘉義高雄一帶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在3日晚間掌握嫌犯藏身地，並於4日凌晨南下高雄逮人，最後在高雄中山大學旁逮捕游姓嫌犯，並起獲2支沒賣出的勞力士以及剩餘的15萬現金，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

警方不排除，嫌犯在犯案後曾經前往三重區重新橋下的跳蚤市場，所以將循線追查尤嫌是否將部分偷得的手錶、珠寶帶往跳蚤市場銷贓。

▲嫌犯騎乘單車前往當舖附近，得手後又改搭小黃逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，尤姓嫌犯落網時還相當驚訝，認為整個佈置得天衣無縫，沒想到還是被警方找到，最後還是坦承犯行，據悉，尤男平時無業，警方不排除尤有涉及其他竊盜案件，後續也將追查嫌犯是否涉及其他案件。

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