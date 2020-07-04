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罷捷鄉民建議她去演《戲說台灣：白眼妖》　黃捷：我超愛看！好像可以哦

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，黃捷3日晚間在臉書開直播，主動提到罷捷問題，表示最近收到不少支持者建議她要吃素、剪短髮，就能躲過罷免危機；而要罷免她的人也有給她下一份工作的建議，就是要她去當演員，演《戲說台灣》，而角色就是白眼妖。不對過於罷捷行動，黃捷表示，其實一直都不擔心，反倒認為罷捷的文創小物還蠻有創意。

黃捷3日晚間在臉書上開直播，吸引不少網友和民進黨議員留言互動，黃捷主動提到罷捷行動，表示有不少支持者會主動幫她想辦法，有人打電話來要她「放生」、叫她吃素、把頭髮剪短、要像小龍女，這樣子就可以避免罷捷危機。

「叫我剪短頭髮的不只一個！」黃捷笑說，支持者建議她要剪的像台北市議員苗博雅一樣，「改變形象才有可能度過罷捷危機」，讓她相當疑惑，「到底是什麼意思呢？」

黃捷表示，「阿苗的髮型是很好啦！因為我最近也有用變臉的（APP），我覺得我短髮也蠻好看的，但是這樣就可以躲過危機嗎？」黃捷說，可以感受到支持者都比她還擔心，因為最近跑地方行程時，有支持者看到她就說，「放心啦！不會被罷免！」，甚至還分析給她聽。

黃捷表示：「其實很感謝大家的熱心，但我一直都蠻不擔心，沒有把這件事放在心上，倒是會觀察他們的設計和文創小物，其實還蠻有創意的。」

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷認為，罷免黃捷文創小物其實蠻有創意 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃捷還分享，最近收到許多網友私訊，包括「有沒有想好下一份工作做什麼？」、「你準備好失業了嗎？」、「你要被罷免了，你知道嗎？」等語，令她覺得相當好笑，因為要罷免他的人還會幫她找出路。

黃捷指出，有一個超好笑的留言，讓她非常喜歡也念念不忘，就是叫她去演《戲說台灣》。「怎麼辦？我以前超愛看《戲說台灣》耶！還叫我演白眼妖，還叫我去海生館餵動物。」

黃捷表示，要罷免他的人，都還會幫她找出路，甚至都叫她去演戲，「反正你這麼會演，幹嘛不去當演員？」讓她覺得很好笑，直呼：「感覺也不是不行耶！」

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