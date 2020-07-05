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挺韓臉書曝高雄「沒有韓國瑜」真相　楊明州「代理三週」怒了：不能被潑髒水

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▲▼楊明州、韓國瑜。（組合圖／記者黃子倩攝、ETtoday攝影中心攝）

▲楊明州再度表示，公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水。（組合圖／記者黃子倩攝、ETtoday攝影中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對近來特定臉書及媒體持續就本市道路水利設施維護及河面打撈作業等議題提出指控與質疑，高雄市代理市長楊明州5日表示，若真實反映，市府一定虛心接受並儘速改善，但若惡意扭曲事實，特別是無視於基層同仁的辛勞付出，甚而污衊，他絕對無法接受。楊明州再度鄭重表示：「公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水」。

楊明州強調同仁在推動市政工作過程為顧全大局完成任務，有時不免有些委屈和挫敗，辛苦更是必然。但如遇惡意中傷，為團隊名譽即應強力捍衛，「也不應該讓破壞城市和諧前進的負能量蔓延滋長」。楊明州指出有關城市照明、道路、水利維運及河流清疏打撈等作業，市府自始至終皆依循標準作業流程因應處置，絕無因執政者不同而有所怠慢或延遲處理，甚而他代理期間更嚴格要求，以致有橋頭區南北路工程在端午佳節漏夜趕工完成的案例。

超過36年的公務生涯，從基層幹起的楊明州對於在第一線辛苦的同仁特別感到疼惜與不捨，以幸福川打撈作業為例，市府基於防洪所需，須將民族路下方的截流橡皮壩開啟，導致上游側溝及箱涵內的垃圾及廢棄物流入幸福川，環保局河面垃圾打撈工作人員在第一時間即連續馬不停蹄、全力動員，來回不停撈除河面上垃圾及廢棄物，有時河面會隨潮汐上漲而升高水面，以致打撈人員在狹窄的橋墩下，還須壓低身子趴在打撈筏上，才能來回穿梭於橋面下進行撈除作業，極耗體力又具危險性，但有些不理性的網民卻只盯著短暫流經的河面垃圾極盡放大批評，無視於打撈隊員的辛勞付出及完成清潔的美麗河面。「不要以政治口水來抹煞基層同仁的辛勞」，楊明州特別再次鄭重呼籲。

▲▼高雄市代理市長楊明州就職 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市代理市長楊明州就職 。（圖／記者洪正達攝）

「路面龜裂和道路積水是我代理之前就已有的現象，但所有的問題與考驗，代理團隊都責無旁貸」，楊明州表示，有幸代理高雄市長，帶領長期服務於市府的優秀事務官持續服務市民。他並期勉如此特別組合的文官團隊，應當把握這個機會為市民服務，為這個美麗的城市貢獻己力。

楊明州再三強調，「不必要的政治解讀無助於城市發展，2個多月的代理期間，是看守也是對城市的承擔，念茲在茲，一天當三、四天用，雖然無法事事盡如人意，但求無愧我心。」

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