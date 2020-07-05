「3隻鴿子帶頭躲太陽」民檢舉：全都冰淇淋做的？　3警騎車停陰影處下場曝

▲網友說，「你們身為執法人員卻不在意（聳肩聳得很自然），那就請警政署好好教育你們。」（圖／翻攝「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄有民眾拍下三名員警騎警用機車停紅燈，卻沒停在停止線前，而是躲在陰影處躲太陽，引發網友討論。對此，高雄鼓山分局5日表示，員警已違反《道路交通管理處罰條例》，臨停未緊靠道路右側，將對員警行政懲處並開單寄發，最高可罰600元。

「翻轉大高屏交通違規」臉書粉絲團4日發文，貼出一段民眾投稿的行車記錄器影片表示，地點位於鼓山區鼓山二路與鐵路街路口，「天氣熱，三隻鴿子也帶頭躲太陽，全都冰淇淋做的嗎？要不要回派出所開車再出來…民眾比手勢提醒你們不要妨礙後車，你們身為執法人員卻不在意（聳肩聳得很自然），那就請警政署好好教育你們。」文中提到，投稿者已檢舉。

根據影片，三名員警騎警用機車在路口停紅燈，但不是停在機車停等區，而是在停止線後方的陰影處躲太陽，身體完全沒被陽光照到。

▲▼有民眾行車記錄器拍下三名員警騎警用機車停紅燈，卻沒停在停止線前，而是躲在陰影處躲太陽。（圖／翻攝「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專）

對此，高市鼓山警分局交通組長顧盛立5日表示，經查同仁不停靠道路右側停車，違反交通規則，本分局將對員警行政懲處並開單寄發，同時再教育同仁行車遵守交通規則。

其實最近高溫炎熱，許多騎士等紅燈時，經常停在樹下或陰影處。警方提醒，如果為了躲太陽，把車停在紅線或公車停靠區遭舉報，可開罰300到600元；停在黃色網狀區，可罰600到1200元；壓在斑馬線罰900到1800元；若停在左右轉專用道妨礙後方車輛，可罰600到1800元；如果任意在車道中暫停煞車，最高更可開罰2.4萬元罰鍰。

顧盛立指出，騎機車停陰涼處，請緊靠道路右側停車，並停於路面邊緣或緣石40公分內，避免影響後車行車秩序。

▲▼夏天烈日高溫，許多騎士等紅燈讓熱到受不了。（資料照／記者李毓康攝）