王世堅酸洪孟楷「肉雞」吵架吵輸還哭哭啼啼：不要浪費司法資源提告

▲王世堅1日在政論節目上針對洪孟楷提告吳秉叡一事發表個人看法。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立院黨團占領立法院議場近20小時落幕，國民黨立委洪孟楷1日除就民進黨立委吳秉叡在清場過程中對他勒脖一事提告外，也接受前新北市長朱立倫邀請，參加同黨立委的拳擊特訓。對此，民進黨台北市議員王世堅於政論節目狠酸洪孟楷是「肉雞」，要練拳就好好練拳，不要浪費司法資源提告。

洪孟楷今天在國民黨團記者會上，正式向吳秉叡提告，並表示立法院是國家最高民意殿堂，鎖喉勒頸行為已超出議場攻防底線，如此致命危險動作，應不分藍綠共同譴責，但吳秉叡事發後持續神飲至今，敢做不敢當，不向社會大眾道歉。

▲朱立倫與洪孟楷（圖中）等同黨立委進行拳擊特訓。（圖／朱立倫辦公室提供）

針對外界嘲諷國民黨原稱要占領議場3天3夜，結果不到20小時就被民進黨拉下主席台是作秀、沒戰力，朱立倫辦公室則發布與同黨立委陳以信、謝衣鳳、李貴敏及洪孟楷等人進行拳擊特訓的照片，強調要「強健體魄，期許未來繼續發揮戰力！」預告未來還會有攀岩、飛輪等特訓。

對於王孟楷行為，王世堅1日嘲諷，國民黨發動抗爭，找人家上擂台，等於簽了生死狀，「都簽了才來哭哭啼啼，生死狀簽了大家就要各安天命」，且找人吵架不想想自己是「肉雞」、「飼料雞」，來找民進黨這種「土雞」、「鬥雞」吵架，而且吵輸還哭哭啼啼，這個只是徒增笑柄、自取其辱。

王世堅呼籲洪孟楷，「你要練拳就好好的練，不要再寫東寫西提告，那是浪費司法資源」。

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