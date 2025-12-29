救援畫面曝！4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機送下山

記者李陳信得、劉人豪／台中報導



雪山西稜1支5人登山隊27日在博可爾草原發生失溫，其中1人不幸死亡，其餘4人原地待援，空勤總隊今（29日）上午9時出動黑鷹直升機將4人順利救出，降落清泉崗機場後由救護車送醫治療。至於死者遺體將等待後續天氣晴朗，再另行運送下山。

▲台中市和平區博可爾草原鞍部山難，直升機救援受困4山友。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市消防局27日下午4時許接獲報案，5人登山隊在和平區博可爾草原附近有山域事故，1名年約40多歲的男隊員，在28日凌晨發生失溫死亡，其餘4人也體力不支，且現場積雪深厚，無法下撤，糧食僅剩一日、保暖設備浸溼體力不支，隊伍請求救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地，今9時30分接獲總隊勤務指揮中心電話執行救援任務，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機，於9時57分起飛定向目標區，10時16分到達目標，經搜索於10時20分目視待救人員，於現場偵察及評估後採落地救援，於10時24分落地，待救4人上機，於10時31分起飛返回清泉崗機場，於10時51分清泉崗機場落地，人員由救護車轉送醫院。至於死者，由於目前山區積雪深厚，搬運不便，等待天氣轉晴，救難人員再將遺體搬運至適當地點，再由直升機吊掛下山。