社會 社會焦點 保障人權

救援畫面曝！4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機送下山

記者李陳信得、劉人豪／台中報導

雪山西稜1支5人登山隊27日在博可爾草原發生失溫，其中1人不幸死亡，其餘4人原地待援，空勤總隊今（29日）上午9時出動黑鷹直升機將4人順利救出，降落清泉崗機場後由救護車送醫治療。至於死者遺體將等待後續天氣晴朗，再另行運送下山。

▲▼ 台中市和平區博可爾草原鞍部山難救援，任務圓滿 。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲台中市和平區博可爾草原鞍部山難，直升機救援受困4山友。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市消防局27日下午4時許接獲報案，5人登山隊在和平區博可爾草原附近有山域事故，1名年約40多歲的男隊員，在28日凌晨發生失溫死亡，其餘4人也體力不支，且現場積雪深厚，無法下撤，糧食僅剩一日、保暖設備浸溼體力不支，隊伍請求救援。

▲▼ 台中市和平區博可爾草原鞍部山難救援，任務圓滿 。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲▼ 台中市和平區博可爾草原鞍部山難救援，任務圓滿 。（圖／記者李陳信得翻攝）

空中勤務總隊台中清泉崗駐地，今9時30分接獲總隊勤務指揮中心電話執行救援任務，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機，於9時57分起飛定向目標區，10時16分到達目標，經搜索於10時20分目視待救人員，於現場偵察及評估後採落地救援，於10時24分落地，待救4人上機，於10時31分起飛返回清泉崗機場，於10時51分清泉崗機場落地，人員由救護車轉送醫院。至於死者，由於目前山區積雪深厚，搬運不便，等待天氣轉晴，救難人員再將遺體搬運至適當地點，再由直升機吊掛下山。

▲▼ 台中市和平區博可爾草原鞍部山難救援，任務圓滿 。（圖／記者李陳信得翻攝）

新北市新店區昨（28日）下午一名劉姓女子在公車上因細故與一對情侶爆發口角，過程中劉女竟咆哮威脅要「第一個殺你」。原以為雙方下車後事件就此結束，不料被害姚姓男子及女友心有不甘，竟一路尾隨劉女至七張捷運站，雙方再度在另一輛公車上爆發推擠。警方接獲報案後趕抵現場，全案依恐嚇、妨害自由罪嫌偵辦。

台中雪山山難救援直升機

