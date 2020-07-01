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驚呼國民黨用練拳提高戰力　王定宇：可找館長當黨主席、黨部改成道館

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▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷1日不僅提告民進黨立委吳秉叡在立院清場時向他勒脖，也參與前新北市長朱立倫以「練身體強化戰力」名義號召的拳擊特訓。對此，民進黨立委王定宇同日晚間在臉書驚呼，國民黨竟認為提高戰力要「拳擊特訓」，若是如此，建議找館長當主席，每個黨部也可改成「道館」。

國民黨立院黨團6月28日下午攻占立法院議場，訴求「反對酬庸，退回陳菊」，但隔日上午民進黨持油壓剪破門闖入，雙方爆發激烈衝突。洪孟楷事後點名吳秉叡在清場過程中對他勒脖，直批「是想殺人嗎」，並一度哽咽說「這一瞬間想到一歲六個月的女兒」。

▲洪孟楷。（合成圖／朱立倫辦公室提供、記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（合成圖／朱立倫辦公室提供、記者屠惠剛攝）

今天在國民黨團記者會上，洪孟楷正式向吳秉叡提告，並表示立法院是國家最高民意殿堂，鎖喉勒頸行為已超出議場攻防底線，如此致命危險動作，應不分藍綠共同譴責，但吳秉叡事發後持續神飲至今，敢做不敢當，不向社會大眾道歉。

而針對外界嘲諷國民黨原稱要占領議場3天3夜，結果不到20小時就被民進黨拉下主席台是作秀、沒戰力，朱立倫辦公室則發布與同黨立委陳以信、謝衣鳳、李貴敏及洪孟楷等人進行拳擊特訓的照片，強調要「強健體魄，期許未來繼續發揮戰力！」預告未來還會有攀岩、飛輪等特訓。

對此，王定宇直批，在民主國家的國會或是政治上的攻防，「戰力」是來自「人民的支持」，但沒想到國民黨的「菁英」竟認為要「拳擊特訓」來提高戰力，如同信仰「槍桿子出政權」般，若他們真的信仰這個，建議可以找館長當黨主席，每個黨部都改成「道館」。

王定宇最後還不忘酸，「人家『館長』武功、武德至少比你好百倍，更不會先出手打女人，然後自己哭」。

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