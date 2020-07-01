　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團攻占立法院議場現朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場，朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日突襲佔領議場，但不到20個小時後被攻破，遭網揶揄戰力不足。對此，國民黨立委陳雪生1日感嘆，國民黨委員太仁慈了，沒有殉道精神，並指他當年在國民大會時「一個打十個，都沒人敢上來」，但他也強調，不是要鼓勵大家打架，希望藍綠雙方經過此次攻防，都能理性溫和。

國民黨佔領立法院議場持續19多個小時落幕，在藍綠推擠過程中，洪孟楷指控遭民進黨立委吳秉叡架脖、被張宏陸扯衣，還舉出驗傷單證實頸部挫傷，但張宏陸事後爆料，是洪孟楷先對民進黨立委邱議瑩動手，他才上前把洪孟楷拉開，而洪孟楷1日正式提告吳秉叡，批評民進黨全黨上下至今毫無虧欠之意，令人心寒。

▲▼國民黨團召開「吳秉叡、張宏陸怕什麼？ 有種打人就不要落跑兼抺黑！」記者會 洪孟楷提告吳秉叡 。（圖／記者屠惠剛攝）

當時目擊過程的陳雪生表示，攻防一定會有推擠拉扯，他在現場聽到邱議瑩對他說「洪孟楷打人」，但打人跟推擠碰撞不見得一樣，「我也看到孟楷被三、四個民進黨委員拉出去，所以我去救他，我說這樣會打死人……」。

陳雪生批評，媒體把他哭的畫面拍出來，認為是一個笑話，讓他覺得相當遺憾，這次的抗爭是非常嚴肅的事情，大家委員都是同仁，站在人道立場，民進黨立委對洪孟楷的動作真的太粗糙。

而國民黨此次佔領主席台只撐20小時就被清場，民進黨只用1小時就奪回主席台，被網路揶揄戰力不足。陳雪生感嘆，國民黨委員太仁慈了，沒有殉道精神，並指他當年在國民大會時「一個打十個，都沒人敢上來」、「有殉道精神就是抱著必死決心，進來的一定死亡、傷殘」，不過他也強調，這是社會不良示範，也不是要鼓勵大家打架，他希望藍綠雙方經過此次攻防，都能理性溫和。

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩　國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業
►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件
►國民黨嗆撤換陳菊　蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰
►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉　「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」
►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了


►振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
阿翔親揭進摩鐵「開房間3小時」真相！「浴室拍攝畫面」曝光
反中火絕食第2位議員送醫！羅廷瑋絕食46小時被抬上救護車
獨／前妻爆料「出軌約砲拍SWAG」　周士淵親自回應
快訊／午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒
超商店員開無雙Combo劫匪　「10秒爆頭9次」影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲：百感交集

三倍券加碼搞不懂　柯文哲：嗶一下就好，哪裡複雜？

時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

反中火絕食第2個議員送醫！　羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

反中火重啟2號機燃煤發電　中部20多名醫師今天下午接力抗議

陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲：百感交集

三倍券加碼搞不懂　柯文哲：嗶一下就好，哪裡複雜？

時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

反中火絕食第2個議員送醫！　羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

批民進黨「只會靜坐挺香港」…陳其邁競辦反擊李眉蓁：莫當韓國瑜2.0

反中火重啟2號機燃煤發電　中部20多名醫師今天下午接力抗議

陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」！　廚房滷肉畫面辣翻…網一看全瘋了

錢世傑／把老闆炒魷魚的第二人生

中職／OPEN小將及小桃週日來助陣　萊恩幫OPEN小將辦慶生會

高潮！喊多大聲就噴多高　金門金湖鎮「喊泉」讓你發揮肺活量

振興經濟來了！　台酒祭好康　指定商品第二件1折起

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

打臉安海瑟薇！導演諾蘭還原《星際效應》片場「不給椅子坐」真相　曝2大禁令

蘇花改全段設「最低速限50km」！警方今起取締　龜速車將吃1200元罰單

同框前夫參加大女兒畢業典禮　何妤玟對愛女認離婚：我們是一家人

政治熱門新聞

國民黨突襲立院吃便當　費鴻泰爆氣回嗆了

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

洪孟楷控她先動手　王定宇酸可恥

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」　讓年輕人不喜歡國民黨

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

藍反陳菊任監院長　賴清德說話了

藍委趁亂拔走郭國文眼鏡？　鄭運鵬：再犯就公布姓名

「小浣熊發情」才放狗　老闆道歉

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭曝同黨「高個子立委」釘鋼釘：每扇門由不同人負責

葉毓蘭曝同黨「高個子立委」釘鋼釘：每扇門由不同人負責

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨立院黨團28日傍晚突襲佔領立法院，然而卻被要進入議場的民進黨團發現，門外出現穿透門板的長鋼釘，遭質疑是要置人於死地。對此，立委葉毓蘭6月30日表示，她負責的3號門是由立委林文瑞釘的。

洪孟楷正式提告吳秉叡

洪孟楷正式提告吳秉叡

藍佔立院恐破壞古蹟　北市要求說明

藍佔立院恐破壞古蹟　北市要求說明

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

關鍵字：

立法院國民黨團陳雪生洪孟楷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面