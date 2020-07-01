陳雪生憶當年「一個打十個」：國民黨立委太仁慈、沒有殉道精神

▲國民黨團攻占立法院議場，朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日突襲佔領議場，但不到20個小時後被攻破，遭網揶揄戰力不足。對此，國民黨立委陳雪生1日感嘆，國民黨委員太仁慈了，沒有殉道精神，並指他當年在國民大會時「一個打十個，都沒人敢上來」，但他也強調，不是要鼓勵大家打架，希望藍綠雙方經過此次攻防，都能理性溫和。

國民黨佔領立法院議場持續19多個小時落幕，在藍綠推擠過程中，洪孟楷指控遭民進黨立委吳秉叡架脖、被張宏陸扯衣，還舉出驗傷單證實頸部挫傷，但張宏陸事後爆料，是洪孟楷先對民進黨立委邱議瑩動手，他才上前把洪孟楷拉開，而洪孟楷1日正式提告吳秉叡，批評民進黨全黨上下至今毫無虧欠之意，令人心寒。

當時目擊過程的陳雪生表示，攻防一定會有推擠拉扯，他在現場聽到邱議瑩對他說「洪孟楷打人」，但打人跟推擠碰撞不見得一樣，「我也看到孟楷被三、四個民進黨委員拉出去，所以我去救他，我說這樣會打死人……」。

陳雪生批評，媒體把他哭的畫面拍出來，認為是一個笑話，讓他覺得相當遺憾，這次的抗爭是非常嚴肅的事情，大家委員都是同仁，站在人道立場，民進黨立委對洪孟楷的動作真的太粗糙。

而國民黨此次佔領主席台只撐20小時就被清場，民進黨只用1小時就奪回主席台，被網路揶揄戰力不足。陳雪生感嘆，國民黨委員太仁慈了，沒有殉道精神，並指他當年在國民大會時「一個打十個，都沒人敢上來」、「有殉道精神就是抱著必死決心，進來的一定死亡、傷殘」，不過他也強調，這是社會不良示範，也不是要鼓勵大家打架，他希望藍綠雙方經過此次攻防，都能理性溫和。

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