台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文嗆：羞辱台派支持者

▲民進黨立委郭國文指出，2025年12月27日，陳亭妃替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員，同時是他2024年立委選舉的對手站台。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲抨擊立委陳亭妃涉入台南議長跑票事件，暗諷陳亭妃背骨、傷害民進黨，陳亭妃則冷回，「關我什麼事」。民進黨立委、台南市黨部主委郭國文今（29日）發文批評，陳亭妃準備8年市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，羞辱對跑票事件銘記在心的民進黨人和台派支持者。

民進黨27日舉行台南市長黨內提名人政見會，林俊憲於結論環節提及台南議長跑票事件，並指出，賴清德當年能團結大家，就是因為大家信任賴清德，賴清德從未背骨、從未跑票、從未傷害民進黨，暗諷陳亭妃背骨。陳亭妃則冷回，「議會的事關我什麼事？」她還提到，最近還發生民進黨議長副議長要跟國民黨換票，為什麼這些不講？沒有關係，選舉是過程。

對此，郭國文今（29日）在臉書貼出陳亭妃於今年12月27日替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員，同時是他2024立委選舉對手站台照片，不滿表示，一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件，「陳委員，容我喚起你的記憶，為什麼跑票事件跟你有絕對有關係！」

郭國文提出4點質疑，首先，​2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在妳身旁，這次市長初選盡心盡力為妳輔選的議員，其中包括妳親妹妹陳怡珍，怎麼會跟妳沒關係？第二，台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得妳大力支持，有妳當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？

郭國文表示，第三，跑票事件的策劃者，也是最大受益者，郭信良，是經法院認證妳的親密戰友，怎麼會說跟妳沒關係？最後，2022年郭信良議長選舉失敗後，妳公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟妳有事了」？

郭國文指出，準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

郭國文也說，自己從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚，但陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是妳必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文並拋出三問，到底為何陳亭妃身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。希望初選民調前，陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。