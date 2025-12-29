警告美日勿介入台海！圍台軍演強調「嚇阻外部干預」　外媒分析出爐

▲解放軍東部戰區29日發布一段影片，畫面顯示一艘艦艇在台灣以東海域進行演習時發射武器。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日宣布，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」軍演，演練包括封鎖港口、海空戰備巡邏、聯合突擊，旨在威懾外部軍事干預，引發高度關注。外媒普遍認為，這不外乎與近期美國111億美元對台軍售以及日本首相高市早苗對「台灣有事」的表態密切相關，是北京當局意圖向美日釋放警告信號。

解放軍東部戰區聲明指出，此次演習將動員陸、海、空及火箭軍，覆蓋台灣海峽、台灣北方、西南、東南及東方海域，重點演練海空戰備警巡、奪取制空制海權、封控重要港口及對外線立體威懾等課目。

官方強調，此次演習檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並對台獨分裂勢力與外部干涉勢力發出嚴正警告，屬於捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

《路透社》指出，這是自從2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台以來，解放軍第6度對台軍演，但此次首次公開聲明軍演目的為「威懾外部軍事干預」。報導分析，演習時間點正值日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，中日關係緊張升溫之際，且正值美國宣布史上最大對台軍售案——111億美元軍售的11天之後，暗示北京欲向美日釋放警告。

《彭博社》則以「中國大陸在美國軍售後進行環台軍演」為題報導，強調北京對美國軍售案的不滿與回應，稱解放軍誓言採取強而有力措施捍衛國家主權。《CNN》也指出，此次軍演是對「任何台獨企圖」的嚴厲警告，並同樣提及美國111億美元軍售案和高市早苗挺台的言論背景。

《美聯社》分析，解放軍此舉是針對「外部勢力」，尤其是在美日關係緊張之際進行，若美國國會批准軍售，將成為美國史上最大宗對台軍售案。《BBC》則分析，此次圍台軍演不僅針對第一島鏈之外進行威懾，也涉及對日本的警告，並指出台灣今年積極強化國防建設，進一步激怒北京當局。

報導指出，台灣今年持續進行規模史上最大、持續最久的漢光演習，演練長達10天，涵蓋全民防衛、民眾應對攻擊等項目，並藉此向北京展示防禦能力。此外，賴清德就任總統後持續增加國防支出，10月宣布打造「台灣之盾」防空系統，以因應敵對威脅。外媒認為，這些防禦措施可能也是解放軍此次軍演的刺激因素之一。