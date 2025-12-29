爆曹興誠露骨照「北檢鑑定幾無深偽」　 謝寒冰：終於證實都是真的

▲媒體人謝寒冰爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照，曹興誠當時控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署今（29日）以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰。對此，謝寒冰表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！還不查曹興誠是不是中共同路人嗎」？

謝寒冰2月網路直播爆料多張曹興誠與小三露骨照，引起各界議論，曹興誠當時表示將提告求償1億，並批評「我合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙罷免」。

後續，檢察官將謝寒冰公布的影像送交刑事局、調查局進行鑑定，除1張「無法判斷」外，其他的都沒有發現深偽，無法認定有人以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，也難認定謝寒冰有何散布謠言情事。

對此，謝寒冰表示，「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！現在該去查曹興誠這個中共同床人有沒有出賣台灣了吧？檢方證實我的照片是真的了！還不查曹興誠是不是中共同路人嗎」？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼曹興誠。（圖／記者李毓康攝）