「民進黨致人於死已是慣犯！」　洪孟楷正式提告吳秉叡

▲洪孟楷表示要提告吳秉叡 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔領立法院議場持續19小時落幕，在藍綠推擠過程中，國民黨立委洪孟楷指控遭民進黨立委吳秉叡勒脖，還舉出驗傷單證實頸部挫傷。洪孟楷表示今天要正式提告，強調立法院是國家最高民意殿堂，致命危險動作應不分藍綠共同譴責，但目前為止民進黨全黨上下毫無虧欠之意，令人心寒。

國民黨團1日召開記者會，洪孟楷表示，今天他正式向吳秉叡提告，並說明三項理由，第一，鎖喉勒頸行為已超出議場攻防底線，如果這個行為被允許，往後議場攻防是不是都能對委員鎖喉？上屆也發生蘇震清對陳宜民掐侯，對於人體可能蓄意傷害、致人於死，民進黨已是慣犯，不能縱容。

第二，吳秉叡從事發到現在持續神隱，敢做不敢當，不向社會大眾道歉，應制止往後可能的模仿行為；第三，立法院是國家最高民意殿堂，致命危險動作，應不分藍綠共同譴責，但目前為止民進黨全黨上下毫無虧欠之意，令人心寒。

國民黨團書記長蔣萬安表示，當時在場立委都看到吳秉叡強勒洪孟楷頸部，幾位委員共同將他拖出議場，國民黨團對暴力行為給予最嚴厲譴責，也支持洪孟楷提告。此外，民進黨以暴力壓制少數聲音，對於後續民進黨意圖抹黑洪孟楷，來合理化他們的暴力行為，感到不恥。

國民黨團首席副書記長林奕華說，洪孟楷當時被拉下來後，非常多男立委鎖定他，硬要把他拖到議場外，後來洪孟楷試圖再衝進來繼續佔領主席台，卻立刻遭好幾位委員圍剿。她質疑，吳秉叡至今沒道歉，反而帶風向說洪孟楷先打女人，試圖轉移陳菊擔任監察院長的不正義。

立委吳怡玎也強調，陳菊的不適任不是只有國民黨的訴求，而是一般民眾的訴求，連時代力量民調也有一半以上認為陳菊不適任，以前國民黨多數時還會黨團協商，民進黨掌握多數後，他們有尊重少數嗎？她也強調，沒有一個國民黨委員抱著要去傷害別人的態度，「我們都是自我防衛，但吳秉叡是自我防衛嗎？還是趁機報仇？」

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