彭博：習近平2025外交大勝　學者示警明年下一步「與台灣有關」

▲彭博29日指出，中國國家主席習近平在這充滿挑戰的一年，正以一種近乎凱旋的姿態收官。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博29日指出，中國國家主席習近平在2025年外交戰場上攻城掠地，成功運用稀土優勢迫使美國在貿易戰中讓步，也與川普在韓國舉行峰會，獲得與美國平起平坐的地位認可，「起初充滿挑戰的一年，正以一種近乎凱旋的姿態收官」。有學者認為，習近平未來這一年的目標，將包括迫使美國在台灣政策方面做出改變。

習近平2025凱旋收官 川普鷹派也收斂

報導稱，中國貿易順差史上首破1兆美元大關，且儘管華府持續施壓，中國人工智慧（AI）企業仍持續發展，晶片製造商紛紛進行首次公開募股。

外交舞台上，習近平在北京主辦盛大閱兵典禮，二十多位外國領導人陪同觀禮，展現中國建構新世界秩序的硬實力。習近平也在南韓與川普會晤，川普還把這次的見面稱為「G2會議」，正中北京長期以來希望與世界頭號超級大國平起平坐的訴求。就連美國政府對華鷹派也收斂措辭，國務卿盧比歐本月也呼籲以「成熟方式」管理美中關係。

布魯金斯研究所學者Jonathan Czin認為，「這一年對習近平來說，結果遠比他原先合理預期的要好，無論從哪個角度來看，都比一年前更加有利。」

▲習近平、俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩為北京九三閱兵齊聚。（圖／達志影像／美聯社）

學者：習2026盼迫使美改變對台政策

隨著習近平在與川普的貿易戰中顯得比對手更具戰略眼光與長遠布局，習近平幾乎沒有理由改變路線。哈佛甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）稱，「習近平很可能帶著迫使美國改變其對台政策和科技政策的希望進入2026年，如果他能夠做到這一點，中國就能接受關稅」。

中國今年在國際舞台上重拾信心，部分原因可追溯至川普。川普奉行美國優先，退出國際機構並減少對外援助，為中國擴大影響力創造機會，不斷升級關稅戰，卻在製造業關鍵礦產供應短缺時選擇退讓，這讓習近平更加堅信，當面對美國壓力時，實力才是最有效應對之策，並非妥協。

過去這一年，習近平看著川普逐步取消長期讓北京政府不滿的政策，包括放鬆旨在限制中國軍力的出口管制、拒絕台灣領導人在紐約過境等。

中國隱憂在國內經濟

然而外交勝利背後卻隱藏許多棘手問題，從結構性經濟脆弱性到軍隊、黨內高層整肅都有。前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）直言，「讓習近平頭痛的絕對不是外交事務，更不是川普。我認為，主要還是中國自身經濟問題」。

乍看之下，中國經濟在2025年可圈可點，雖維持約5%成長目標，但動能正在減弱，固定資產投資面臨自1998年以來的首度負成長，零售銷售創疫情外最差表現，房地產危機仍看不到盡頭。

政治層面的焦慮也在升溫，習近平今年調查的高層官員數量創下紀錄，加上先前清洗眾多將領，雖然沒有證據表明習近平統治地位受到挑戰，但引發外界質疑，特別是在美方官員宣稱習近平指示解放軍須於2027年具備攻台能力的背景下。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授Alfred Wu分析：「對中國來說，國內動盪遠比國際情勢更甚。」