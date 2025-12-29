　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：習近平2025外交大勝　學者示警明年下一步「與台灣有關」

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲彭博29日指出，中國國家主席習近平在這充滿挑戰的一年，正以一種近乎凱旋的姿態收官。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博29日指出，中國國家主席習近平在2025年外交戰場上攻城掠地，成功運用稀土優勢迫使美國在貿易戰中讓步，也與川普在韓國舉行峰會，獲得與美國平起平坐的地位認可，「起初充滿挑戰的一年，正以一種近乎凱旋的姿態收官」。有學者認為，習近平未來這一年的目標，將包括迫使美國在台灣政策方面做出改變。

習近平2025凱旋收官　川普鷹派也收斂

報導稱，中國貿易順差史上首破1兆美元大關，且儘管華府持續施壓，中國人工智慧（AI）企業仍持續發展，晶片製造商紛紛進行首次公開募股。

外交舞台上，習近平在北京主辦盛大閱兵典禮，二十多位外國領導人陪同觀禮，展現中國建構新世界秩序的硬實力。習近平也在南韓與川普會晤，川普還把這次的見面稱為「G2會議」，正中北京長期以來希望與世界頭號超級大國平起平坐的訴求。就連美國政府對華鷹派也收斂措辭，國務卿盧比歐本月也呼籲以「成熟方式」管理美中關係。

布魯金斯研究所學者Jonathan Czin認為，「這一年對習近平來說，結果遠比他原先合理預期的要好，無論從哪個角度來看，都比一年前更加有利。」

▲習近平、俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩為北京九三閱兵齊聚。（圖／達志影像／美聯社）

學者：習2026盼迫使美改變對台政策

隨著習近平在與川普的貿易戰中顯得比對手更具戰略眼光與長遠布局，習近平幾乎沒有理由改變路線。哈佛甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）稱，「習近平很可能帶著迫使美國改變其對台政策和科技政策的希望進入2026年，如果他能夠做到這一點，中國就能接受關稅」。

中國今年在國際舞台上重拾信心，部分原因可追溯至川普。川普奉行美國優先，退出國際機構並減少對外援助，為中國擴大影響力創造機會，不斷升級關稅戰，卻在製造業關鍵礦產供應短缺時選擇退讓，這讓習近平更加堅信，當面對美國壓力時，實力才是最有效應對之策，並非妥協。

過去這一年，習近平看著川普逐步取消長期讓北京政府不滿的政策，包括放鬆旨在限制中國軍力的出口管制、拒絕台灣領導人在紐約過境等。

中國隱憂在國內經濟

然而外交勝利背後卻隱藏許多棘手問題，從結構性經濟脆弱性到軍隊、黨內高層整肅都有。前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）直言，「讓習近平頭痛的絕對不是外交事務，更不是川普。我認為，主要還是中國自身經濟問題」。

乍看之下，中國經濟在2025年可圈可點，雖維持約5%成長目標，但動能正在減弱，固定資產投資面臨自1998年以來的首度負成長，零售銷售創疫情外最差表現，房地產危機仍看不到盡頭。

政治層面的焦慮也在升溫，習近平今年調查的高層官員數量創下紀錄，加上先前清洗眾多將領，雖然沒有證據表明習近平統治地位受到挑戰，但引發外界質疑，特別是在美方官員宣稱習近平指示解放軍須於2027年具備攻台能力的背景下。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授Alfred Wu分析：「對中國來說，國內動盪遠比國際情勢更甚。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

川澤沒吵架　對烏已算是成功

川澤沒吵架　對烏已算是成功

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基28日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會談3小時，儘管宣稱和平協議完成進度已達90%，實際上仍未取得突破性進展。不過《金融時報》指出，對於基輔而言，川澤2人「沒有吵起來」，或許已經算是一次外交成功。

川普不排除親赴烏克蘭　澤倫斯基歡迎

川普不排除親赴烏克蘭　澤倫斯基歡迎

稱見習近平有「重大戰略意義」　鄭麗文明上半年先訪北京再訪美

稱見習近平有「重大戰略意義」　鄭麗文明上半年先訪北京再訪美

川澤會結束！川普：非常接近達成俄烏和平協議　已完成95％

川澤會結束！川普：非常接近達成俄烏和平協議　已完成95％

普丁川普通話　克宮：俄美同意「暫時停火」對結束衝突沒幫助

普丁川普通話　克宮：俄美同意「暫時停火」對結束衝突沒幫助

關鍵字：

習近平貿易戰川普美中台

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面