酒駕男拒檢落跑8分鐘！三重警開出「29萬罰單」...再涉1罪送辦

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市三重區昨(28)日晚間發生酒駕拒檢追逐案，一名41歲黃姓男子酒後開車上路，因行車不穩遭巡邏員警盯上要求攔檢，未料他假意配合後突然加速逃逸，警方隨即尾隨並通報攔截圍捕，雙方在市區追逐約8分鐘，直到黃男駛入死巷無路可逃才被活逮，酒測值高達0.50mg/l，當場依公共危險罪現行犯逮捕，另因黃男沿途狂飆違規，總計開出19張罰單，罰鍰恐超過29萬元。

▲黃男酒駕假意配合酒測，實則趁機落跑，最後還是被警方逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，案發於昨晚9時許，黃男駕駛自小客車行經三重區大同南路、環河南路口時，因車輛行進間左右搖晃、形跡可疑，引起巡邏員警注意，隨即上前示意攔檢。不料黃男先短暫停車假裝配合，隨後猛踩油門逃逸，員警見狀立刻追上並通報支援，沿途黃男不斷蛇行、闖紅燈，行徑相當危險。

▲黃男沿途違規共遭開罰19張罰單、累計金額恐超過29萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方一路追逐，最終在三重區中正北路540巷一處死巷內將車輛攔停，將黃男壓制在地，確認人車均無違禁品後實施酒測，發現酒測值明顯超標，依法將他帶返派出所，訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。此外，警方清查黃男逃逸過程中的交通違規行為，包含拒檢逃逸、闖紅燈、紅燈右轉、跨越雙黃線、變換車道未打方向燈、逼迫他車讓道及酒駕等，共計19項違規，全數依法舉發，累計罰鍰金額高達29萬餘元。