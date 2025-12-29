首波強烈大陸冷氣團元旦報到　全台有感降溫「探7度」

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風增強，新竹以北及宜蘭降雨持續，略為降溫，預計持續到周四元旦。周四晚間逐漸受首波強烈大陸冷氣團影響，溫度由北往南下降，周五、周六全台有感降溫，局部地區下探7度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報科長劉宇其表示，今天天氣穩定，明天東北季風增強，預計影響到元旦。明天北部及東半部轉涼，基隆北海岸及宜蘭有較大雨勢；元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，周五、周六中部以北及宜蘭低溫下探10至12度，下周日起冷氣團減弱，逐漸回溫。

劉宇其表示，今天北部及東半部雲量較多，有零星雨，中南部多雲到晴。明天到周四受東北季風影響，基隆北海岸及雙北山區有較大雨勢，新竹以北及宜蘭降雨持續，中南部多雲到晴。周五起水氣減少，北部及東半部降雨趨緩，周六天氣最穩定；中南部未來一周則都是多雲到晴。

溫度方面，劉宇其指出，明天起東北季風略為增強，北部及東北部高溫約20度，低溫約18度，其他地區日夜溫差大。周四晚間起受強烈大陸冷氣團影響，溫度由北往南下降，最低溫在周五及周六，金門、馬祖下探7至9度，中部以北及宜蘭約10至12度，南部、花東及澎湖13至14度。

他表示，下周日冷氣團減弱，清晨各地寒冷，北部及東北部白天高溫仍在20度以下，整天感受偏冷，其他地區逐漸回溫。

