圖／一掃鎖喉陰霾！朱立倫率洪孟楷「拳擊特訓」狠揍沙包　發揮戰力練身體





▲朱立倫與黨內立委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏進行拳擊特訓。（圖／朱立倫辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨日前占據立法院議場19小時，後續卻爆出國民黨立委洪孟楷遭架脖、扯衣，造成頸部挫傷等事件。前國民黨主席朱立倫1日帶同黨立委進行拳擊特訓，期許未來「發揮戰力」，未來還會有其他健身項目特訓。

為反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，國民黨立院黨團28日傍晚突襲占據立法院議場，原本表達要占3天3夜，結果不到20小時就被拿著油壓剪的民進黨團立委們攻破，並且一一拉下主席台，遭到外界笑稱「作秀」、「沒戰力」。

面對國民黨占據立院行動被外界嘲笑，朱立倫辦公室1日發布朱立倫與同黨籍立委洪孟楷、陳以信、謝衣鳳、李貴敏等人進行拳擊特訓的照片，強調要「強健體魄，期許未來繼續發揮戰力！」預告未來還會有攀岩、飛輪等特訓。

另外，關於洪孟楷指控吳秉叡對他強行架脖，他1日進一步補充，他正式向吳秉叡提告，並說明三項理由，第一，鎖喉勒頸行為已超出議場攻防底線，如果這個行為被允許，往後議場攻防是不是都能對委員鎖喉？上屆也發生蘇震清對陳宜民掐侯，對於人體可能蓄意傷害、致人於死，民進黨已是慣犯，不能縱容。

洪孟楷說，第二，吳秉叡從事發到現在持續神隱，敢做不敢當，不向社會大眾道歉，應制止往後可能的模仿行為；第三，立法院是國家最高民意殿堂，致命危險動作，應不分藍綠共同譴責，但目前為止民進黨全黨上下毫無虧欠之意，令人心寒。

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