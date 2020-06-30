4萬考生注意！109指考懶人包看這邊　3天考試口罩「戴好戴滿」

▲109學年指考於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

4萬3700餘人報考的109學年指考將於7月3日至5日舉行。大考中心指出，雖然國內已進入「防疫新生活」，但今年考試還是需要全面配戴口罩，試場入場動線採「單一入口進場」，考生須提早半小時進場。若有考生不配戴口罩，將禁止進入考區，若已進入試場故意不戴，則扣減其該節全部成績。

各科考試時程

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109學年指考考試科目為國文、英文、數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、 化學、生物等 10 科，考生可自由選考。選考科目不得少於 3 科，惟已報考109學年度大學術科考試者，不得少於2科。





▲109指考考程表。（圖／大考中心提供）

考前須知

因疫情影響，今年指考僅提供集體報名單位、身心障礙及重大傷病，以及突發傷病考生，可申請特定陪考人員。集報單位的陪考人員將依各單位報考情況安排，身心障礙及重大傷病以及突發傷病考生，每位考生可申請1名陪考人員。其餘一律不提供家長陪考。

大考中心也指出，考生可在各考場開始考試的前一天下午3時至5時，前往查看考場。但因每間試場將於考前完成消毒作業，因此不開放考生進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。考生與家長進入分區時，也須配合量溫，經量測發燒者不得進入考場。考生進入各考場時，須量測體溫，若達發燒標準，須遵從試務人員指示移至防疫用試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟。

大考中心也規劃，本次指考每間試場人數由42人降為36人，個別報名考生也提供考場服務。另外，若考生因身心或特殊狀況導致無法戴口罩，應在考前檢具衛福部認定的醫學中心、區域醫院或地區教學醫院開立的「診斷證明書」。大考中心提醒居家隔離、居家檢疫考生，要在7月20日到7月22日進行補考。

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