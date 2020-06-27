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指考點解／生物「實驗題」最重要！補教師提20重點　新冠、豬瘟出題大

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師指出，內分泌題型是每年必出考題，要注意個激素的對應構造及功能。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考7月3日到7月5日登場，首日考物理、化學、生物。對於生物科，大自然科學家教室莊子誼指出，近年最重要的生物考題莫過於實驗題，每一個實驗都有可能出題，考試時應當多把握，準備時需要看熟每一個課本實驗，另外，對於今年的時事題，新冠肺炎、非洲豬瘟考出的機率也相當大，建議考生多加留意。

莊子誼表示，對於有志於醫、牙、藥以及所有生物相關科系的考生們，生物考科要特別注意，以近年考試看來，其實考題應當不會太難，考生在最後衝刺階段可以把課程的內容大致上劃歸成幾大部分，分別是，生理（循環、呼吸、消化、神經、內分泌、防禦）、植物的構造與功能、分子生物學與遺傳學、生物體總論部分（細胞學、生態學）。

請繼續往下閱讀...

以課程內容而言，莊子誼提到，其實最主要的不外乎就是生理的部分比分會最重，而且人體生理部分課程內容連貫，在考場上時常會遇到有跨越章節的考題，例如，體液恆定中使用的各項激素，就同時是跨越循環、神經、內分泌以及排泄等多個循環系統的概念，而其中的每一個激素的對應受體位置，還有激素的製造位置跟作用機制乃至於激素的簡單構造跟傳訊機制。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考7月3日到7月5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

莊子誼進一步指出，內分泌考題則是每年都會考到，要注意個激素的對應構造及功能，此外，植物考題的內容方向都是老生常談，考生將基本的植物構造概念以及植物的防禦與激素部分大觀念都弄清楚，應當可以順利處理，而在分子生物學部分，考生除了了解到基本的複製、轉錄、轉譯三大基本概念外，原核生物的基因調節也都是熱門考題，其中分子生物學以及應用生物最為重要。

莊子誼也提醒考生，近年最重要的生物考題莫過於實驗題，每一個實驗都有可能出題，考試時應當多把握，準備上就需要看熟每一個課本實驗的實驗方式以及其背後的生物機轉，還有該實驗的結論為何，最重要的是，寫考題時要多注意，題目出現之後應先看清楚題目所問的推論為何，並要與題目中所提供之線索交叉比對，若有考題線索與答案推論內容相悖的選項誘答，應當要小心非正確答案。

莊子誼最後列出20大觀念重點以及解題概念，讓考生可以進一步思考，自己是否都精熟：

1.細胞的各項構造與出現的器官對應
2.代謝作用的基本原理與偶聯反應概念
3.植物的營養器官、生殖器官及其功能對應與舉例
4.植物逆境下的生理對應及激素功能
5.動物的循環基本概念與神經內分泌之調控
6.消化吸收構造與各動物門生物之舉例
7.各呼吸構造之異同以及幫助呼吸的周圍結構及調控
8.神經系統的基本架構
9.神經系統的傳導以及基本概念
10.內分泌系統的激素各論
11.神經與內分泌的交互作用
12.防禦的三大防線基本概念
13.主動與被動免疫區別
14.先天免疫與後天免疫的交互作用與機制
15.分子生物學基本概念
16.分子生物學與生物技術的應用
17.遺傳學基本概念與哈溫平衡
18.生態學舉例（尤其以台灣本土物種為主）
19.時事類型考題-近年熱門（非洲豬瘟、新冠肺炎、基改作物……）
20.課本實驗內容

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