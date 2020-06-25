指考點解／數甲必考10單元大公開　補教師：歷屆試題至少做5年





▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學指考即將來臨。吳限定律補習班執行數學補教師儒逸針對數甲表示，考數甲與數乙的考試範圍大致上是互補的，數甲重點在四、五、六冊平均約占70%，而數乙恰好相反，重點在一、二、三冊平均約占70%，最後幾天要趕緊把重點章節再複習一次。

儒逸說明，數甲通常考的內容比較深，題目大約在13題左右，一題平均有6分鐘時間，在單選題以及選填題要爭取時間作答，因為像多選題以及非選擇題有些題目可能會用掉超過10分鐘。數甲很少有直接能代出答案的題目，而學測沒考到的範圍也是數甲考試重點，要把重心放在四、五、六冊。

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針對每年數甲必考的章節，儒逸指出，第一冊指對數函數（指對數圖形、首尾數）；第二冊機率（條件機率、獨立與互斥事件）；第三冊三角函數（正餘弦定理、和角公式、面積與測量）、平面向量（內積的應用）；第四冊空間向量（點線面相關、三階行列式、三平面關係）、矩陣（平面線性轉換）；第五冊機率統計II（期望值）、三角函數II（三角函數圖形、複數極式）；第六冊函數（連續與極限）、微積分（多項式函數圖形、求極值、微積分基本定理）。

▲補教師指出，數甲的考試重點在於第四、五、六冊。（圖／記者林敬旻攝）

儒逸說明，除了必考章節外，歷屆試題也至少要把近五年的做完，必須理解每一題想要表達的觀念，最後幾天應該把曾經錯過的題目再複習過一次，而模擬考常有些邏輯性過低的難題不用太過深入研究，另外課本要熟讀，若已準備萬全可用瀏覽的方式將課本觀念與推導都快速讀過一次，數甲不用期待有看過的題目出現，但各種概念是類似的。

儒逸提醒考生，多選與非選擇題這兩大題一定要按照選項順序或小題順序引導來作答，數甲雖然這兩大題考得深入難解，但記得題目設計的順序會是有意義的，其中微積分基本定理近幾年考了很多次，儒逸以108數甲非選擇題舉例說明，該題看到題目就可以知道是要考微積分基本定理，解題時建議要從選項1往下找線索，另外數甲要的證明常常以說明代替，可使用勘根定理，並配合微分後畫圖來解也是可行的。

儒逸最後補充，數甲雖然難度較高，但主要題型就是那幾種再合併考或延伸，可以解出的方法常常不唯一，就是要盡你所能，不疾不徐讀懂題目再順著引導，把國高中學到的數學全部表現出來就可以拿到分數。