　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指考點解／歷史題幹長、考資料判讀題　補教師爆答題方法提高答對率

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考即將來臨，吳限定律補習社會科老師洪浩建議考生，以「單選題」→「非選題」→「多選題」這樣的順序進行，並把多選題當作「是非題」耐心作答，則可以提高答對率。另外建議，在最後複習時，以一到四冊的時序基礎做為骨架，五、六冊納入基礎中整理研讀，這樣複習較為全面。

洪浩說明，參加指考歷史科的考生必須要注意以下幾點，一、題型的差異：對於多選題與非選題的應對心態較之於學測社會科試題全部都是「單選題」，指考則有「單選題」、「多選題」與「非選題」三種，除了「單選題」之外，其他兩種類型的試題考生訓練的機會較少，因此在最後衝刺階段，應增加對於這類型考題的熟悉。此外，近年指考「非選題」多要求以申論的型態作答，洪浩提醒，申論不是寫多就有用，題目問甚麼回答甚麼即可，主要是要答出關鍵字句即可。

請繼續往下閱讀...

洪浩也也提到，指考題幹字數往往高過學測，同時也會出現相當比例的「資料判讀題」，特別重視同學文本分析的能力，基本上非選擇題大半都是這種類型的考題。洪浩提醒，做資料判讀時需有耐心，尤其是在非選擇題的時候，建議先看過要發問的問題後，再回過頭來做資料判讀，會更容易找到答題所需要的關鍵字句。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲補教師指出，指考題幹字數往往偏高，呼籲考生作答時需有耐心。（圖／記者林敬旻攝）

洪浩也建議，在複習1至6測時，不需要拆開來讀，可以以1到4冊的時序基礎做為骨架，將5、6冊的部份納入到這個基礎整理研讀，這樣的閱讀比較全面。如果說1到4冊比較重視政治、經濟跟時代順序的話，第5冊算是補足與強化了文化、宗教層面，第6冊算是把世界史當中比較少提到的四個部份做大略說明。

最後，洪浩點出幾個重要部分供考生參考，包含，台灣史中的大航海時代（荷蘭、鄭氏）台灣的國際貿易狀況、日治時期經濟、日治時期皇民化政策的生活氛圍、戰後台灣的經濟狀況與白色恐怖政治氣氛；中國史的中國社會階級的變遷（魏晉世族、宋代因科舉造成流動、明清仕紳）、唐型社會（市坊分離）與宋型社會（市坊合一）的差異、佛教在中國的流傳與傳統價值觀的衝突及調和、唐文化對於日本與韓國文化的啟發、宋明理學的演變與在東亞地區的流行與發展、日本福澤諭吉的脫亞入歐論、新文化運動期間對於中國傳統文化的衝擊；世界史的希臘文化與希臘化文化、基督教的發展與重大事件、十字軍東征、地理大發現對於中南美洲的影響、北非的歷史（古羅馬、阿拉伯帝國、鄂圖曼土耳其帝國、歐洲列強殖民）、近代各地種族歧視的問題與調解、伊斯蘭教的基本常識與派別等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
連假基隆廟口遊客爆炸沒戴罩！用餐隔板「撤一半」　民眾：疫情那
丫頭坐擁2房資產上千萬！衣櫃打開「都是千元鈔票」存錢秘訣公開
攻堅影片曝！嫌開槍傷警想逃「遭扔震撼彈壓制」　他3度自戕全卡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

2020國慶焰火在台南！ 「漁光島」視野開闊安全性高被選定舉辦地點

雪隧車速20至40公里　預估中午將現另一波大車潮！將塞到深夜

賣麵每月「淨賺8萬」爽牽C180曬鈔票照！　內行噓爆：同學路邊攤月入40萬

她坐遊覽車就頭暈「車內味道真的不行」　萬人按讚：每次畢旅必吐

獨／你那來做這？SBL退役球星曝驚人轉變　光頭殺手帶「台灣隊長」進國軍

文大游泳課遭疫情波及　學生怒竟「不退費只發8張使用券」

巷子衝出機車「他白眼飆國罵」！下秒不爭氣道謝了...網讚反應力100分

指考點解／歷史題幹長、考資料判讀題　補教師爆答題方法提高答對率

「全台民眾防疫心態鬆懈到極點」　醫：真的很可怕！守護台灣神秘力量還在嗎

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

2020國慶焰火在台南！ 「漁光島」視野開闊安全性高被選定舉辦地點

雪隧車速20至40公里　預估中午將現另一波大車潮！將塞到深夜

賣麵每月「淨賺8萬」爽牽C180曬鈔票照！　內行噓爆：同學路邊攤月入40萬

她坐遊覽車就頭暈「車內味道真的不行」　萬人按讚：每次畢旅必吐

獨／你那來做這？SBL退役球星曝驚人轉變　光頭殺手帶「台灣隊長」進國軍

文大游泳課遭疫情波及　學生怒竟「不退費只發8張使用券」

巷子衝出機車「他白眼飆國罵」！下秒不爭氣道謝了...網讚反應力100分

指考點解／歷史題幹長、考資料判讀題　補教師爆答題方法提高答對率

「全台民眾防疫心態鬆懈到極點」　醫：真的很可怕！守護台灣神秘力量還在嗎

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

佐佐木希渣夫「海外逃亡計畫」曝光！龜縮家中近1個月　下一步動向網狂酸　

2020國慶焰火在台南！ 「漁光島」視野開闊安全性高被選定舉辦地點

NBA允許球員改球衣姓氏為標語　聲援反種族歧視活動

7/1上路！安心旅遊補助懶人包　使用時間、申請方式一次看懂

90座全經濟艙　陸製ARJ21客機正式交付三大主流航空

加油要快！汽柴油明天起連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

英超／利物浦警告球迷仍在疫情期要冷靜　否則恐被禁主場比賽

星・變美／國民妹妹金裕貞「轉大人」　黑髮電眼變性感女神

保時捷Taycan Cross Turismo電動旅行車測試曝光　今年底亮相！

生活熱門新聞

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

南北部「後段班年收差距小」　他問：為何硬擠台北

5星座下半年財運開！這星座會賺到爆

民法修正　男女統一18歲結婚

下午電費貴10倍？　台電曝光計價真相

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

摩鐵必放保險套！關鍵原因與情趣無關

基隆廟口遊客爆炸！用餐隔板撤一半　民眾：疫情那麼少

高雄議長喪禮黃絲帶　命理師這麼說...

美劇誤導以為陌生人「透明易懂」

想換iPhone！公立高中生吐真心話

更多熱門

相關新聞

指考公民題幹長　補教師籲找關鍵字答題

指考公民題幹長　補教師籲找關鍵字答題

109年大學指考即將來臨。針對公民科，補教師吳曄指出，因應108課綱的素養題型趨勢，近年考題均篇長，考生務必耐心閱讀，運用各單元的學習重點過濾出關鍵資訊，再去思考回答方向，另外，吳曄認為，2020年台灣總統大選，以及疫情造成的全球經濟危機等議題，都有可能出現於考題中，考生須多加注意。

弱勢生補習只要半價！北市砸3000萬補教資源

弱勢生補習只要半價！北市砸3000萬補教資源

指考生物「實驗題」最重要！補教師提20重點

指考生物「實驗題」最重要！補教師提20重點

全卷字數超過1萬字　補教師：指考國文閱讀是趨勢　

全卷字數超過1萬字　補教師：指考國文閱讀是趨勢　

指考數甲必考10單元大公開

指考數甲必考10單元大公開

關鍵字：

指考歷史補教考生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

即／八里男右胸中刀當街亡

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

凌晨赴和美小鎮查案…嫌突亮槍！2警受傷

快來對！「身分證中2碼」免費住飯店

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面