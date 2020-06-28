指考點解／歷史題幹長、考資料判讀題　補教師爆答題方法提高答對率

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考即將來臨，吳限定律補習社會科老師洪浩建議考生，以「單選題」→「非選題」→「多選題」這樣的順序進行，並把多選題當作「是非題」耐心作答，則可以提高答對率。另外建議，在最後複習時，以一到四冊的時序基礎做為骨架，五、六冊納入基礎中整理研讀，這樣複習較為全面。

洪浩說明，參加指考歷史科的考生必須要注意以下幾點，一、題型的差異：對於多選題與非選題的應對心態較之於學測社會科試題全部都是「單選題」，指考則有「單選題」、「多選題」與「非選題」三種，除了「單選題」之外，其他兩種類型的試題考生訓練的機會較少，因此在最後衝刺階段，應增加對於這類型考題的熟悉。此外，近年指考「非選題」多要求以申論的型態作答，洪浩提醒，申論不是寫多就有用，題目問甚麼回答甚麼即可，主要是要答出關鍵字句即可。

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洪浩也也提到，指考題幹字數往往高過學測，同時也會出現相當比例的「資料判讀題」，特別重視同學文本分析的能力，基本上非選擇題大半都是這種類型的考題。洪浩提醒，做資料判讀時需有耐心，尤其是在非選擇題的時候，建議先看過要發問的問題後，再回過頭來做資料判讀，會更容易找到答題所需要的關鍵字句。

▲補教師指出，指考題幹字數往往偏高，呼籲考生作答時需有耐心。（圖／記者林敬旻攝）

洪浩也建議，在複習1至6測時，不需要拆開來讀，可以以1到4冊的時序基礎做為骨架，將5、6冊的部份納入到這個基礎整理研讀，這樣的閱讀比較全面。如果說1到4冊比較重視政治、經濟跟時代順序的話，第5冊算是補足與強化了文化、宗教層面，第6冊算是把世界史當中比較少提到的四個部份做大略說明。

最後，洪浩點出幾個重要部分供考生參考，包含，台灣史中的大航海時代（荷蘭、鄭氏）台灣的國際貿易狀況、日治時期經濟、日治時期皇民化政策的生活氛圍、戰後台灣的經濟狀況與白色恐怖政治氣氛；中國史的中國社會階級的變遷（魏晉世族、宋代因科舉造成流動、明清仕紳）、唐型社會（市坊分離）與宋型社會（市坊合一）的差異、佛教在中國的流傳與傳統價值觀的衝突及調和、唐文化對於日本與韓國文化的啟發、宋明理學的演變與在東亞地區的流行與發展、日本福澤諭吉的脫亞入歐論、新文化運動期間對於中國傳統文化的衝擊；世界史的希臘文化與希臘化文化、基督教的發展與重大事件、十字軍東征、地理大發現對於中南美洲的影響、北非的歷史（古羅馬、阿拉伯帝國、鄂圖曼土耳其帝國、歐洲列強殖民）、近代各地種族歧視的問題與調解、伊斯蘭教的基本常識與派別等。

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