今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

今晨島部分地區「靜風」、故有強「輻射冷卻」效應，本島平地最低溫在新竹(關西鎮)4.0度。白天氣溫略為回升，今晚有另一波冷空氣南下；另外下週可能會有颱風生成。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(10日)白天氣溫略升，傍晚起至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明(11日)晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。

今日各地區氣溫如下：北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。

下週日夜溫差擴大 可能有颱風生成

下週一白天起至週五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。