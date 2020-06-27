指考點解／公民題幹長補教師籲找關鍵字　總統大選、經濟危機入題高

▲補教師說明，前兩次公民大考較少出現政府體制題型，這次出題機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109年大學指考即將來臨。針對公民科，補教師吳曄指出，因應108課綱的素養題型趨勢，近年考題均篇長，考生務必耐心閱讀，運用各單元的學習重點過濾出關鍵資訊，再去思考回答方向，另外，吳曄認為，2020年台灣總統大選，以及疫情造成的全球經濟危機等議題，都有可能出現於考題中，考生須多加注意。

吳曄說明，因108課綱的素養題型趨勢，題幹文字不會太少，考生務必耐心閱讀，運用各單元的學習重點過濾出關鍵資訊，再去思考回答方向，例如題組或題幹冗長時，應先注意「問號」前的核心問題。考生應運用考前有限時間內完整掃描過各單元重點內容，快速建立概念，看到名詞就能簡單說明意義。如此將有助釐清「題目關鍵資訊」或「選項解讀」的掌握度。再透過確認因果關係、正反問法、數據推論等測驗重點回答問題本質，答題就會有自信。

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對於公民科中社會類型的題型，吳曄認為，考生可多關注社會運動、政黨與利益團體（如工會）的運作，如何經由社會資本的運用，追求公共利益（如爭取勞動權益），以達到公平正義，促進社會流動，是近年命題趨勢。

▲109學年指考將於7月3日至5日登場。（圖／記者李毓康攝）

吳曄也說，前兩次大考較少琢磨的政府體制（內閣制、總統制、混合制），要留意出題的高度可能；2020年總統與立委大選，應注意以總統為核心與五院的互動，例如人事任命權、緊急命令；或者以立法院為核心，掌握立法院的主要職權，例如修憲程序、法律修正程序、不信任案、罷免與彈劾總統、覆議案等，將是最主要的單元之一。可特別注意，選後的立法院（國會）產生新的政黨制度生態，可測驗一黨獨大、兩黨制、多黨制各有優缺點的政治現象。

吳曄提到，新課綱的指引下，人權議題與國家力量的衝突與協調成為主軸，如何分析憲法上基本權利與限制人權的四個公益理由、依法行政原則以及最重要的比例原則，考生一定要熟記。例如，防疫所需強制居家隔離→居住遷徙自由→避免緊急危難，須有法律依據也要符合比例原則。民法的重點除了身分關係上的親屬繼承有較細節的規定記憶，要掌握的重點是「契約自由」與「絕對權利」演變為「契約正義」與「相對權利」的比較。刑法論罪三階段與刑事訴訟程序也要作一口氣的複習，著重在程序正義上如何保護被害人與被告人權。

吳曄說明，全球化下的國際貿易理論成為近年經濟學重點，不可忽略外，今年更要掌握國家面對全球系統性經濟危機（如疾病、區域衝突）時，政府一改消極轉而為積極的經濟手段，如調節市場失靈、刺激景氣等作法的考量與效應。當然，從全球永續發展的需要來判斷，兼顧環境維護、經濟發展與社會公平的目標，也是有可能從情境題出題，建議考生多關注時事，以利考試時答題。

